خبير: «السوشيال ميديا» تحولت إلى منصات سياسية في أعقاب 2011

قال الأستاذ أسامة السعيد، الكاتب والخبير الإعلامي، إن مواقع التواصل الاجتماعي قبل 2011، كانت تحمل وصفًا وأدءًا يحمل المعنى الحقيقي للتواصل والترفية والتعرف على الثقافات المختلفة.

أدوار السوشيال ميديا

وأكد “السعيد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مواقع التواصل الاجتماعي تحول مسارها إلى ممارسة الأدوار السياسية والاجتماعية المختلفة، وبالتالي تحولت هذه المواقع إلى منصات سياسية جديدة.

الاستقطاب الإلكتروني

وأضاف أن هذه المواقع الاجتماعية شهدت توجيه سياسي ملحوظ وذلك للتأثير في الرأي العام، حيث يتم تحديد القضايا وإثارتها عبر السوشيال ميديا من قبل هيئات رسمية، والدليل على ذلك تصدر بعض الموضوعات لما يُعرف بـ"الترند"، ومن هنا جاءت فكرة الاستقطاب الإلكتروني، حيث توجهت الكثير من التيارات الفكرية إلى استخدام السوشيال ميديا لاستقطاب الجمهور المستهدف.