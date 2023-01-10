إلغاء مباراة فريق الدلنجات وسخا فى دورى الدرجة الأولى (صور)

قرر الحكم الدولى محمود البحيرى من منطقة المنوفية والمعين من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، إلغاء مباراة فريق الدلنجات ضد سخا والمقامة على ملعب إيتاى البارود؛ لعدم جاهزية سيارة الإسعاف المتواجدة داخل ملعب المباراة.

ونزل الحكم محمود البحيرى بمساعدة، يحيى بلبع مراقب المباراة إلى أرض الملعب لمعاينة سيارة الإسعاف قبل بدء المباراة مباشرة، وطلب من المسئولين بنادي الدلنجات بتغير سيارة الإسعاف المتواجدة، إلا أن رئيس مجلس إدارة فريق الدلنجات أكد أن هذه السيارة هى المرافقة للفريق فى جميع المباريات منذ أكثر من ثلاث سنوات، فأطلق الحكم صافرة إلغاء المباراة.

من جانبه، قال شريف هندى رئيس مجلس إدارة فريق الدلنجات، إن فريق الدلنجات ينفذ عقوبة الاتحاد المصري لكرة القدم بنقل مباراتين خارج ملعبه، ويلعب على ملعب إيتاى البارود، وتم التجهيز لاستقبال فريق سخا، وتجهيز سيارة الإسعاف المرافقة للفريق فى جميع مبارياته خلال دورى الدرجة الأولى لكرة القدم، مشيراً إلى أن السيارة المتواجدة بالملعب يوجد بها إخصائي علاج طبيعي بمستشفى دمنهور التعليمى.

وأشار شريف هندى إلى أنه فوجئ فى تمام الساعة الثانية والنصف أى قبل بداية المباراة مباشرة بالنزول إلى أرض الملعب بمساعدة مراقب المباراة لمعاينة سيارة الإسعاف، عقب ذلك طلب تغييرها لعدم جاهزيتها على حد قوله، مؤكدا أنه كان يجب على الحكم أن يعاين سيارة الإسعاف المتواجدة بالملعب قبل بداية المباراة بفترة كبيرة حتى يتسنى لى أن أقوم بتغييرها، وليس قبل المباراة مباشرةً.

كما أكد أنه لم يتعرض لمثل هذه الحالات طوال رئاسته للفريق، مع العلم أن سيارة الإسعاف المتواجدة التى يزعم حكم المباراة عدم جاهزيتها هى المرافقة للفريق فى جميع مبارياته السابقة.