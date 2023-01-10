الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

آخرها الإضرابات العمالية.. هل تطيح الأزمات بحكومة «ريشي سوناك»؟

ريشي سوناك
ريشي سوناك

يواصل عمال “الإسعاف” و قطاع التمريض بالمملكة المتحدة، إضراباتهم على مدار الأسبوع الجاري.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد وافق وزير الصحة، ستيف باركلي، على مناقشة إمكانية دفع مبلغ مقطوع أو تأجيل صفقة رواتب مستقبلية من أجل إنهاء إضرابات هيئة الخدمات الطبية NHS، وفقًا لمصادر متعددة.

محاولات احتواء الأزمة

وتابعت الصحيفة، أنه من المتوقع إجراء مزيد من المحادثات في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بالإضافة إلى مفاوضات بين باركلي ووزارة الخزانة، على الرغم من أن نقابات الصحة هاجمت المحادثات علنًا باعتبارها مخيبة للآمال.

وأقرت مصادر نقابية وحكومية بحدوث تغيير كبير في النهج، مع استعداد الوزراء لتخفيف الألم الذي يعاني منه الموظفين بسبب تكلفة المعيشة.

وأضافت أن الوزراء التقوا بنقابات الصحة والسكك الحديدية والتعليم على مدار يوم الاثنين، في محاولة لتجنب مجموعة من الإضرابات الصناعية في الأشهر المقبلة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون منعطفًا رئيسيًا آخر جزءًا من جهد متجدد لإنهاء الإضرابات بالسكك الحديدية.

وقالت مصادر بقطاع الصناعة، إنهم يعتقدون أن الوزراء منفتحون على إلغاء شرط التشغيل المثير للجدل للسائق فقط والذي تم إدخاله في صفقة قبل عيد الميلاد - والذي قالت النقابات إنه تم بناء على طلب من الحكومة.

سوناك البريطاني اضرابات

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