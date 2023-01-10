رئيس «صناعة النواب»: سنعامل مصنع «كيما أسوان» معاملة القطاع الخاص لتحقيق الأرباح

قال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، لإن قطاع الأعمال العام حمل مصر في أحلك الظروف في الفترة التي أعقبت عام 1973، ونحتاج إلى العمل لإعادته إلى مكانته الطبيعية ولن ننزلق في شعارات رنانة.

وأضاف رئيس صناعة النواب، خلال كلمته في الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنة الصناعة إلى مصنع كيما أسوان: «إحنا جايين ندعم المصنع والرواتب تعلى ويكسب، ولن نتهم العمال الشرفاء بالتكاسل، ولست هنا لأخذ شو إعلامي وهدفي المصنع والعمال فقط، دورنا ندعم المصنع تحقيق أعلى أرباح من مصنع أبوقير والعمال على رأس أولوياتي».

وأضاف معتز محمود أن قطاع الأعمال العام ظلم ظلما بينا ليس نتيجة الأخطاء، ولكن لظروف خارجية، ونحتاج إلى دلائل لتقديم كل مقصر إلى النيابة، متابعا: «سهل جدا أدعي على الناس بالتهم والمقصر هو من ترك الخامات 7 أشهر في الجمارك».

وتابع: «الحل الوحيد يكون بأسلوب علمي ونشيل الأعباء ودخول البنوك أصحاب المديونية على مصنع كيما أسوان كمساهمين، وسيكون للبنك أضعاف الفائدة، بالإضافة إلى حوافز استثمار جيدة، لا بد من معاملة المصنع وفق شركات القطاع الخاص والوصول إلى الأرباح مثل شركة أبوقير».