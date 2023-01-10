الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس «صناعة النواب»: سنعامل مصنع «كيما أسوان» معاملة القطاع الخاص لتحقيق الأرباح

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، لإن قطاع الأعمال العام حمل مصر في أحلك الظروف في الفترة التي أعقبت عام 1973، ونحتاج إلى العمل لإعادته إلى مكانته الطبيعية ولن ننزلق في شعارات رنانة.

وأضاف رئيس صناعة النواب، خلال كلمته في الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنة الصناعة إلى مصنع كيما أسوان: «إحنا جايين ندعم المصنع والرواتب تعلى ويكسب، ولن نتهم العمال الشرفاء بالتكاسل، ولست هنا لأخذ شو إعلامي وهدفي المصنع والعمال فقط، دورنا ندعم المصنع تحقيق أعلى أرباح من مصنع أبوقير والعمال على رأس أولوياتي».

وأضاف معتز محمود أن قطاع الأعمال العام ظلم ظلما بينا ليس نتيجة الأخطاء، ولكن لظروف خارجية، ونحتاج إلى دلائل لتقديم كل مقصر إلى النيابة، متابعا: «سهل جدا أدعي على الناس بالتهم والمقصر هو من ترك الخامات 7 أشهر في الجمارك». 

وتابع: «الحل الوحيد يكون بأسلوب علمي ونشيل الأعباء ودخول البنوك أصحاب المديونية على مصنع كيما أسوان كمساهمين، وسيكون للبنك أضعاف الفائدة، بالإضافة إلى حوافز استثمار جيدة، لا بد من معاملة المصنع وفق شركات القطاع الخاص والوصول إلى الأرباح مثل شركة أبوقير».

القطاع الخاص النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب رئيس صناعة النواب شركات القطاع الخاص صناعة النواب

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

أحمد السعدنى لـ خالد على: «كنت عايز تبقى الريس وانت من مروجى الإشاعات يا خلة»

ضبط 1750 حالة إشغال في حملات بأحياء الإسكندرية

التحريات: مصابو تسرب الغاز فى أوسيم من أسرة واحدة

وزير القوى العاملة: إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين تستهدف زيادة معدلات تشغيل النساء

«التصديرى للغزل»: 16 شركة مصرية تشارك بمعرض «الهايمتكستيل» بألمانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

قانون المحليات الذى يكدر حياة المصريين

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية

رئيس وزراء فلسطين: لا نقايض حق تقرير المصير بالأموال من إسرائيل

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا