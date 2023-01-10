الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«معلومات الوزراء»: استكشاف الرمال السوداء فى عدة مناطق جديدة

الرمال السوداء
الرمال السوداء

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إن مصر نجحت خلال عامي 2021 و2022 في استكشاف الرمال السوداء بمناطق جديدة، وهي: "منطقة بورسعيد البردويل، ومنطقة شرق بركة غليون، ومنطقة غرب مدينة المنصورة الجديدة"، بالإضافة إلى مواقع أخرى تطل على ساحل البحر الأحمر، ولا تزال هذه المناطق تخضع لمزيد من الدراسات الاستكشافية؛ للتأكد من حجم الاحتياطات بها.

ولفت مركز معلومات الوزراء، في تقرير، إلى أن الدراسات تشير إلى أن جهود الدولة لاستغلال الرمال السوداء يمكن أن تقود إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي: تحقيق عائد اقتصادي كبير لدعم التنمية الاقتصادية بمصر، خاصة أن الرمال السوداء تستخدم في صناعات محل اهتمام عالمي حالياً، مثل "صناعة أشباه الموصلات والمغناطيسات فائقة القدرة"، والحفاظ على البيئة من خلال خفض مخاطر التلوث الإشعاعي؛ حيث إن إزالة الملايين من أطنان الرمال السوداء من على السواحل تعني إزالة بعض الجزئيات من المعادن المُشعة التي لها تأثير مضر على النظام البيولوجي البحري والإنساني، فضلاً عن إمكانية مساهمة مشروعات الرمال السوداء في تنمية المجتمع من خلال توفير فرص عمل لآلاف الشباب وتطوير البنية التحتية الحيوية؛ بما في ذلك محطات الكهرباء والغاز والمياه في مناطق الاستكشاف، وهو ما يعود بالنفع على تحسين الظروف المعيشية لأبناء المناطق التي تتم بها الاكتشافات.

مجلس الوزراء الرمال السوداء مدينة المنصورة الجديدة مركز المعلومات التنمية الاقتصادية

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