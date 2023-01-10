اليوم.. مانشستر يونايتد يواجه تشارلتون بربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

يستضيف فريق مانشستر يونايتد، نظيره تشارلتون أثلتيك، اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات دور ربع النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة.

وتقام المباراة في العاشرة مساءً على ستاد أولدترافورد.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب البطولة والعمل على تحقيقها بجانب مواصلته التقدم في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

فيما يرغب فريق تشارلتون في تحقيق المفاجأة وخطف انتصار يؤهله للدور نصف النهائي من البطولة على حساب مانشستر يونايتد، بعدما حقق مفاجأة في دور الـ16 بالفوز على فريق برايتون ألبيون بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بدون أهداف.

فيما تأهل مانشستر يونايتد لهذا الدور على حساب فريق بيرنلي بعد الانتصار عليه بهدفين دون رد.

مانشستر يونايتد غاب عن تحقيق لقب كأس الرابطة منذ موسم 2016-2017، والذي حقق فيه اللقب للمرة الخامسة في تاريخه، فيما لم يحقق فريق تشارلتون اللقب طوال تاريخه.

ويغيب عن مانشستر يونايتد في مباراة اليوم: جادون سانشو، أكسيل توانزيبي، دوني فان دي بيك، ماسون جرينوود.

وحقق مانشستر يونايتد فوزًا هامًا على فريق إيفرتون في مباراة الجولة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليواصل رحلته في البطولة.

وفي نفس الدور، يواجه نيوكاسل يونايتد فريق ليستر سيتي، في التاسعة مساء اليوم.

وغدًا في التاسعة إلا ربع يلتقي نوتنجهام فورست بولفرهامبتون، ومانشستر سيتي يحل ضيفًا على ساوثهامبتون في التاسعة مساءً.

مانشستر يونايتد يحدد سقف رواتب اللاعبين

ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد وضعت خطة لتحديد سقف رواتب اللاعبين في النادي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقريرها، أن إدارة مانشستر يونايتد تريد وضع حد أقصى للأجور يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي.

وفي حال تطبيق هذا الأمر، فإن كلًا من الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، والمهاجم البرتغالي برونو فيرنانديز، سيكونان أول المتضررين من هذا القرار؛ بسبب تقاضيهما راتبًا يبلغ قيمته 375 ألف جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى موافقة دي خيا على تخفيض راتبه، لا سيما وأن عقده الحالي سينتهي في صيف 2023، ولم يتم تحديد ما إذا كان سيجدد عقده من عدمه.

وأكدت الصحيفة أن هذا القرار سيكون مختلفًا تمامًا عما هو معتاد عليه داخل أروقة مانشستر يونايتد، موضحة أن النادي كان يكسر جميع الحواجز المتعلقة بالرواتب، من أجل ضم لاعبين من العيار الثقيل، مثل كريستيانو رونالدو.