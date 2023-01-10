الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة: تحليل عينات من الصادرات الزراعية للتأكد من خلوها من المبيدات

صادرات زراعية
صادرات زراعية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المعمل المركزي للمبيدات عن تحليل عينات من المنتجات الزراعية للتأكد من خلوها من المبيدات.

وقال الدكتور شكر عبدالسلام، مدير المعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه إن تم تحليل عدد 48564 عينة من شحنات المنتجات الزراعية المختلفة والمعدة للتصدير خلال الفترة الماضية للتأكد من خلوها متبقيات المبيدات، ورفض منها عدد 1063 عينة فقط، لضمان وصول المنتجات المصرية للأسواق الدولية وفقا للمعايير الدولية للحد من أي حالات لرفض هذه المنتجات، مشيرا إلى دعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، لتقليل زمن إجراء التحليل لتسهيل إجراءات تصدير المنتجات الزراعية إلي الخارج وزيادة معدلات النفاذ للأسواق الدولية.

وأضاف مدير المعمل المركزي للمبيدات، إن المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات يلعب دورا محوريا أيضا في تحليل شحنات المنتجات الزراعية والأغذية الواردة من الخارج، ضمن خطط الدولة لزيادة الرقابة على الواردات لحماية صحة المواطنين، مشيرا إلي إنه تم خلال الفترة الأخيرة تحليل عدد 53130 عينة تم  من شحنات الواردات الغذائية للموانئ المصرية.

وأشار عبدالسلام  إلى أنه تم تحليل عدد 9173 عينة بغرض رصد متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية من الأسواق المحلية والمزارع، وهو أيضا أحد الأدوار الهامة التي يؤديها المعمل المركزي للمبيدات في إطار حماية صحة المواطنين، وتوفير نتائج دقيقة حول حالة الحاصلات الزراعية المصرية للجهات المعنية بالدولة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ولفت مدير  المركزي للمبيدات، إلى تكثيف معدلات الرقابة على أسواق تداول المبيدات حيث تم ضبط كمية 215 طن مبيدات بالجمارك للاشتباه في كونها غير مسجلة بقاعدة بيانات وزارة الزراعة، وضبط عدد 875423 عبوة مختلقة الأحجام غير مسجلة بقاعدة بيانات وزارة الزراعة بالمحلات والمخازن والمصانع وسيارات النقل.

الزراعة تحليل عينات الصادرات الزراعية للتأكد خلوها

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وائل لطفي

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