بينها «الميتافيرس».. 4 ابتكارات غيرت حياة الناس وغير مفهومة لدى الغالبية العظمى

قالت مجلة "فوربس" الأمريكية، إنه يمكن أن تكون التكنولوجيا مذهلة وتغير العالم بطرق إيجابية، فإذت ما تم أخذ الاختراقات التي تم تحقيقها في الطب التي تنقذ الأرواح، على سبيل المثال أو التطورات الجديدة في الأتمتة الصناعية التي تنقذنا من الاضطرار إلى المخاطرة بحياتنا في القيام بوظائف خطيرة أو مجرد إهدارها في الأنشطة الروتينية.

ومع ذلك، يمكن أن يكون الأمر مخيفًا أيضًا، سواء كان القلق بشأن الآثار المترتبة على خصوصية أجهزة الكمبيوتر والإنترنت أو مخاوف وجودية أكثر مثل سيطرة الروبوتات على العالم وإلحاق الضرر به، ما يتسبب في الانبعاثات والتلوث.



وهناك 4 ابتكارات تكنولوجية غيرت حياة الناس ولا تزال غير مفهومة لدى معظمهم.

الذكاء الاصطناعي

ربما تكون هذه هي التقنية الأكثر شيوعًا التي يساء فهمها وأيضًا التي تسبب قدرًا لا بأس به من القلق! أنا بالتأكيد لا أقول أنه ليس مدعاة للقلق وأن أي شخص يسعى لاستخدامه يجب ألا يكون حذرًا. لكن الأمر لا يتعلق ببناء الروبوتات التي ستأخذ يومًا ما وظائفنا أو كوكبنا!

عادة ما يشير مصطلح "الذكاء الاصطناعي" ، كما يستخدم اليوم في التكنولوجيا والأعمال ، إلى التعلم الآلي (ML)، هذا يعني ببساطة برامج الكمبيوتر (أو الخوارزميات) التي ، بدلاً من الحاجة إلى إخبارها صراحةً بما يجب أن يفعله عامل بشري ، تكون قادرة على أن تصبح أفضل وأفضل في مهمة محددة لأنها تكررها مرارًا وتكرارًا وتتعرض للمزيد بيانات.

ميتافيرس

يمكن أن تلعب تقنية الواقع الافتراضي ، فضلاً عن التقنيات ذات الصلة مثل الواقع المعزز (AR) ، دورًا في ذلك. ومع ذلك ، فإن العديد من metaverses الأولية والتطبيقات ذات الصلة metaverse، مثل منصة الألعاب الرقمية Roblox أو العالمين الافتراضيين Sandbox و Decentraland ، لا تتضمن حتى الآن

الواقع الافتراضي.

من المحتمل أيضًا أن يتم بناؤها حول مفهوم المثابرة بعدة طرق - على سبيل المثال ، من المرجح أن يستخدم المستخدمون تمثيلًا مستمرًا لأنفسهم ، مثل الصورة الرمزية ، أثناء تنقلهم بين عوالم وأنشطة افتراضية مختلفة. يتوقع المستخدمون أيضًا أن يكونوا قادرين على مغادرة العالم الافتراضي والعودة إليه لاحقًا ليجدوا أنهم لا يزالون في نفس "الحالة" - وهذا ليس هو الحال ، على سبيل المثال ، في العوالم الافتراضية التي اعتاد العديد من الأشخاص استكشافها في ألعاب الفيديو ، حيث يمكن إعادة ضبط العالم بأكمله عند بدء لعبة جديدة.

شبكة الجيل الخامس

جلب ظهور جيل جديد من تكنولوجيا الإنترنت عبر الهاتف المحمول نصيبه العادل من سوء الفهم. وهذا يشمل مخاوف بشأن تأثيره المحتمل على الصحة. كان الكثير من الناس قلقين من أن موجات الراديو عالية الطاقة المنبعثة من الهواتف أو أبراج الإرسال يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية ، بما في ذلك السرطان.

ومع ذلك ، فشلت مئات الدراسات التي أجريت في جميع أنحاء العالم من قبل الحكومات والمنظمات البحثية المستقلة في تقديم أي دليل على صحة هذا.

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أيضًا أن 5G هي تقنية فريدة أو معيار تم تنفيذه ، والآن ننتظر فقط رؤية النتائج ، والتي ستكون بشكل أساسي إنترنت أسرع على هواتفنا. في الواقع ، 5G هي معيار متطور. تعتمد معظم البنية التحتية الموجودة اليوم على شكل أبطأ من 5G والذي يعمل بشكل فعال على دعم البنية التحتية الحالية لشبكة 4G LTE.

صحيح أن الجيل الخامس "المستقل" يتم طرحه تدريجيًا ، مما سيمكنه من الوصول إلى إمكاناته الكاملة في السنوات القادمة. وسيشمل ذلك تمكين العديد من المستخدمين من الاتصال داخل منطقة جغرافية مادية محدودة ، مثل مركز التسوق أو الاستاد الرياضي ، من الناحية النظرية ، مما يلغي مشكلات الاتصال التي تحدث غالبًا في المواقع المكتظة بالسكان. إن الإمكانات الحقيقية لإنترنت 5G ليست مجرد نقل بيانات أسرع ولكن إنترنت محمول يسمح لنا بنقل أشكال جديدة ومثيرة من البيانات بطرق مختلفة لإنشاء تطبيقات تقوم بأشياء جديدة تمامًا.



الحوسبة الكمومية

هناك أيضًا الكثير من المفاهيم الخاطئة الشائعة، أجهزة الكمبيوتر الكمومية ليست مجرد أجهزة كمبيوتر أسرع بكثير من أجهزة الكمبيوتر "الكلاسيكية" العادية.

وبعبارة أخرى ، لن تحل أجهزة الكمبيوتر الكمومية محل أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية لأنها أفضل فقط في نطاق ضيق من الوظائف المتخصصة للغاية.

ويتضمن هذا بشكل عام حل المشكلات الرياضية المتخصصة للغاية والتي لا تظهر عادة كمتطلبات حوسبة للأعمال اليومية. تتضمن هذه المشكلات محاكاة الأنظمة الكمية (دون الذرية) ومشكلات التحسين (إيجاد أفضل طريق من A إلى B، على سبيل المثال ، عندما يكون هناك الكثير من المتغيرات التي يمكن أن تتغير).

يعد التشفير أحد مجالات الحوسبة اليومية حيث يمكن للحوسبة الكمومية أن تحل محل الحوسبة التقليدية - على سبيل المثال ، تأمين الاتصالات بحيث لا يمكن اختراقها. يعمل الباحثون بالفعل على تطوير التشفير الآمن الكمي؛ لأن هناك مخاوف من أن بعضًا من أكثر حماية التشفير تقدمًا المستخدمة للأمان على المستوى الحكومي يمكن أن تهزمها أجهزة الكمبيوتر الكمومية بشكل تافه في المستقبل.