الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد ثروت: عادل إمام حاجة كبيرة جدًا.. واكتسبت خبرة واسعة منه

محمد ثروت
محمد ثروت

عبر الفنان محمد ثروت، عن سعادته بالعمل مع الفنان الكبيرعادل إمام، مرتين مؤكدًا أنه نجم كبير ليس في مصر فقط ولكن في كل الوطن العربي.

 

اكتسبت خبرة كبيرة من عادل إمام

وأكد محمد ثروت، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه اكتسب خبرة كبيرة منه في مسلسل "مأمون وشركاه"، وكان بينهما كيمياء وسعد بالعمل معه خاصة أنهما كانا يقومان بعمل بروفة معًا قبل تصوير مشاهدهما.

 

وتابع: "عادل إمام، شخص جميل جدًا ويفهم الشخص جيدًا، وهل يجيد التمثيل أم لا، وهل  هو  مثقف أم لا، وهو حاجة كبيرة جدًا". 

 

وأكد خلال الحلقة أن الزوجة عندما تكون فنانة فتقدر ظروف الزوج وتفاصيل عمله وهذا ما يريحه أكثر، كما أكدت زوجته أنه لا يوجد تنافس نهائي بينهما لأنها ممثلة وتعمل مدير أعماله له، موضحة أنه بدأ يفرض شروطه عندما بدأت الناس تعرفه بالشارع تسأله عن أعماله وتطلب منه عمل دور لوحدة. 

محمد ثروت عادل امام خبرة كبيرة خبرة التمثيل

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