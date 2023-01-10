«المناخ مع عناصر التراث والمأثور الشعبى».. فعاليات لقصور الثقافة بالمحافظات

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القليوبية برئاسة الفنان ياسر فريد، حيث عقدت الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، بقصر ثقافة بنها ندوة بعنوان "المناخ بين الإبداع الفردي والإبداع الشفاهي.. والمناخ مع عناصر التراث والمأثور الشعبي" أدارها الروائي أحمد عامر، بمشاركة الروائي والباحث الفلكلوري فؤاد مرسي، والشاعر سليمان الزهيرى، بحضور مدير عام الفرع.

صورة من الفعالية

استهلت الندوة بالحديث حول التقسيم الزراعي فى مصر، وأنه يتبع التقويم القبطي وهذا جعل الشهور كلها متساوية في العدد والملاحظة هنا ملاحظة جغرافية دقيقة وبداية التقويم يبدأ بشهر توت وهو أسم إله عند المصري القديم، والمصرى القديم يربط كل ظروفه المعيشية تبعا للمناخ ومواسم الزراعة والحصاد كان الفلاح يقف وسط الأرض يعرف وحده اتجاه الرياح والقبلة ويعرف أيضا الصيادين أيام عملهم وفقا للنوات التي يعرفونها بدقة متناهية، كما استطاع المصري القديم أن ينتج تراثه ومأثوراته الشعبية ونظرياته الكونيه بنفسه من خلال اتصاله بالطبيعة واكتشاف قدراته فى مواجهة الحياة التي لا تفرق بين دين وجنس ووضع لنفسه طريقة حياة ومعتقدات يتوارثها الأجيال وذلك من خلال عادات وتقاليد المجتمع المصرى فى المناسبات من أغاني وطقوس وأمثال وأقوال ماثورة يعد هذا إبداع شعبي صنعه بنفسه وفي الغالب يسعى المصري إلى العيش في هدوء، شخصية المصرى تتؤام مع كل الظروف لا يوجد لديه طائفية هذا الشعب له مكون واحد وهو قدرته على الحفاظ على هويته مهما اختلفت الأماكن من محافظة لأخرى، وعلى جانب أخر واصل نادي المرأة بالقصر فاعليات ورشة تعليم تفصيل الملابس وقدمت فرقة الموسيقى النوعية بقيادة الفنان محمد فتحي عرض فني جديد تضمن باقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية والأغاني.

ونظم بيت ثقافة طوخ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية حيث أعد محاضرة بعنوان "وحدة عنصري الأمة في مواجهة دعاوي التفرقة والانقسام" ألقتها مروة السيد، بمركز شباب ميت كنانة دارت عناصر المحاضرة حول التأكيد على ترسيخ مفهوم المواطنة وما يمثله من دعامة رئيسية تحفظ مصر من الانقسام والتشظي وعن الوحدة الوطنية ودورها الرئيسي في الحفاظ على وحدة النسيج الوطني في مواجهة الدعاوى الهدامة وما يستتبعها من سقوط للأوطان، إلى جانب تنظيم البيت لورشة فنون تشكيلية للأطفال إشراف الفنان سمير عبدالعزيز، وورشة حكي حول تنظيم الوقت للأستاذة رضوى السيد.

أعد كل من قصر ثقافة كفر شكر، وبيت ثقافة قها، وبيت ثقافة شبرا شهاب، محاضرات حول خطورة تناول المواد المخدرة بكل أشكالها وأنواعها على الصحة والمجتمع، ونظمت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، ومكتبة كفر عبيان، حكي لقصة "ظريف والغول الأحمر" تأليف عفاف عبدالباري، إشراف هبة محمد، وقصة "أميرة المطبخ" تأليف إبراهيم مصطفى، ونظم بيت ثقافة شبين القناطر، ورشة حكي لقصة "الأهرامات" تأليف حازم هاشم، بمدرسة مصطفي هاشم بكفر الشرفا، أعدتها حسنية عبد العظيم، كما نظم كل من بيتي ثقافة سنديون وأبوزعبل ورشة عمل مجسم شجرة الكريسماس ورسم للأطفال، إشراف علا علي وداليا السيد.