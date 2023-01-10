الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«المناخ مع عناصر التراث والمأثور الشعبى».. فعاليات لقصور الثقافة بالمحافظات

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القليوبية برئاسة الفنان ياسر فريد، حيث عقدت الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، بقصر ثقافة بنها ندوة بعنوان "المناخ بين الإبداع الفردي والإبداع الشفاهي.. والمناخ مع عناصر التراث والمأثور الشعبي"  أدارها الروائي أحمد عامر، بمشاركة الروائي والباحث الفلكلوري فؤاد مرسي، والشاعر سليمان الزهيرى، بحضور مدير عام الفرع.

صورة من الفعالية

استهلت الندوة  بالحديث حول التقسيم الزراعي فى مصر، وأنه يتبع التقويم القبطي وهذا جعل الشهور كلها متساوية في العدد والملاحظة هنا ملاحظة جغرافية دقيقة وبداية التقويم يبدأ بشهر توت وهو أسم إله عند المصري القديم، والمصرى القديم يربط كل ظروفه المعيشية تبعا للمناخ ومواسم الزراعة والحصاد كان الفلاح يقف وسط الأرض يعرف وحده اتجاه الرياح والقبلة ويعرف أيضا الصيادين أيام عملهم وفقا للنوات التي يعرفونها بدقة متناهية، كما استطاع المصري القديم أن ينتج تراثه ومأثوراته الشعبية ونظرياته الكونيه بنفسه من خلال اتصاله بالطبيعة واكتشاف قدراته فى مواجهة الحياة التي لا تفرق بين دين وجنس ووضع لنفسه طريقة حياة ومعتقدات يتوارثها الأجيال وذلك من خلال عادات وتقاليد المجتمع المصرى فى المناسبات من أغاني وطقوس وأمثال وأقوال ماثورة يعد هذا إبداع شعبي صنعه بنفسه وفي الغالب يسعى المصري إلى العيش في هدوء، شخصية المصرى تتؤام مع كل الظروف لا يوجد لديه طائفية هذا الشعب له مكون واحد وهو قدرته على الحفاظ على هويته مهما اختلفت الأماكن من محافظة لأخرى، وعلى جانب أخر واصل نادي المرأة بالقصر فاعليات ورشة تعليم تفصيل الملابس وقدمت فرقة الموسيقى النوعية بقيادة الفنان محمد فتحي عرض فني جديد تضمن باقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية والأغاني.

ونظم بيت ثقافة طوخ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية حيث أعد محاضرة بعنوان "وحدة عنصري الأمة في مواجهة دعاوي التفرقة والانقسام" ألقتها مروة السيد، بمركز شباب ميت كنانة دارت عناصر  المحاضرة حول التأكيد على ترسيخ مفهوم المواطنة وما يمثله من دعامة رئيسية تحفظ مصر من الانقسام والتشظي وعن الوحدة الوطنية ودورها الرئيسي في الحفاظ على وحدة النسيج الوطني في مواجهة الدعاوى الهدامة وما يستتبعها من سقوط للأوطان، إلى جانب تنظيم البيت لورشة فنون تشكيلية للأطفال إشراف الفنان سمير عبدالعزيز، وورشة حكي حول تنظيم الوقت للأستاذة رضوى السيد.

أعد كل من قصر ثقافة كفر شكر، وبيت ثقافة قها، وبيت ثقافة شبرا شهاب، محاضرات حول خطورة تناول المواد المخدرة بكل أشكالها وأنواعها على الصحة والمجتمع، ونظمت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، ومكتبة كفر عبيان، حكي لقصة "ظريف والغول الأحمر" تأليف عفاف عبدالباري، إشراف هبة محمد، وقصة "أميرة المطبخ" تأليف إبراهيم مصطفى، ونظم بيت ثقافة شبين القناطر، ورشة حكي لقصة "الأهرامات" تأليف حازم هاشم، بمدرسة مصطفي هاشم بكفر الشرفا، أعدتها حسنية عبد العظيم، كما نظم كل من بيتي ثقافة سنديون وأبوزعبل ورشة عمل مجسم شجرة الكريسماس ورسم للأطفال، إشراف علا علي وداليا السيد.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المناخ عناصر التراث المأثور الشعبي الباحث التقويم القبطي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

بعد تلاوة القرآن بعزاء نجل جورج وسوف.. أول تعليق للشيخ ياسر الصالح

أشرف زكى ينفى وفاة الفنان القدير صلاح السعدنى

مع افتتاح منافذ «أهلًا رمضان».. مواطنون: جميع السلع متاحة بأسعار مخفضة

رئيس وزراء فلسطين: لا نقايض حق تقرير المصير بالأموال من إسرائيل

ملحن مسرحية «تقدر».. إيهاب عبدالواحد صاحب رصيد النجاح الأكبر فى 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس