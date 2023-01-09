مزارع وفرة للإنتاج الحيوانى مصدر اللحوم والألبان للمحتاجين «فيديو»

أنشأ بنك الطعام المصري مزارع وفرة للإنتاج الحيواني، ذراع الخير لإنتاج الألبان واللحوم للمحتاجين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بدأت مزارع وفرة بـ550 رأس حلاب ووصلت لـ1000 حلاب، وتبلغ الطاقة الإنتاجية من رءوس التسمين في المزرعة 3000 رأس تسمين، سنويًا.

إجمالي قدرة مزارع وفرة في الدورة الواحدة 1500 رأس تسمين، والقدرة الإنتاجية من الألبان تبلغ 30 طن ألبان يوميا ومن المتوقع زيادتها لـ40 طنا قريبا.

تورد مزارع وفرة منتجاتها لشركات الألبان لحين تعبئتها في مصانع بنك الطعام، كما تورد منتجاتها من ماشية التسمين لمشروع الصدقات والأضاحي.