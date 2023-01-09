الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مزارع وفرة للإنتاج الحيوانى مصدر اللحوم والألبان للمحتاجين «فيديو»

الإنتاج الحيواني
الإنتاج الحيواني

أنشأ بنك الطعام المصري مزارع وفرة للإنتاج الحيواني، ذراع الخير لإنتاج الألبان واللحوم للمحتاجين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بدأت مزارع وفرة بـ550 رأس حلاب ووصلت لـ1000 حلاب، وتبلغ الطاقة الإنتاجية من رءوس التسمين في المزرعة  3000 رأس تسمين، سنويًا.

إجمالي قدرة مزارع وفرة في الدورة الواحدة 1500 رأس تسمين، والقدرة الإنتاجية من الألبان تبلغ 30 طن ألبان يوميا ومن المتوقع زيادتها لـ40 طنا قريبا.

تورد مزارع وفرة منتجاتها لشركات الألبان لحين تعبئتها في مصانع بنك الطعام، كما تورد منتجاتها من ماشية التسمين لمشروع الصدقات والأضاحي.

مزارع وفرة مزارع وفرة للإنتاج الحيواني اللحوم الالبان بنك الطعام الصدقات والأضاحي

مواد متعلقة

«ازرع».. مبادرة التحالف الوطنى الأهلى لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائى

«القاهرة الإخبارية»: إضراب 7 آلاف ممرضة بأكبر مستشفيين فى نيويورك

أسامة ربيع يكشف تفاصيل أزمة السفينة جلورى فى القناة: «لا شحطت ولا جنحت»

طلعت عبدالقوى: مواجهة الزيادة السكانية على رأس أجندة المجتمع المدنى خلال 2023

«الأرصاد» تحذر من شبورة كثيفة وانخفاض درجات الحرارة

مفاجأة عن كلمة الراحلة أنيسة حسونة في مؤتمر التحالف الوطني الأهلي

رمضان عبدالمعز: القرآن علمنا عدم التشاؤم والقلق على الرزق

رئيس الرابطة الطبية الأوروبية لـ«القاهرة الإخبارية»: الصين تزيف أعداد إصابات كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

بعد تلاوة القرآن بعزاء نجل جورج وسوف.. أول تعليق للشيخ ياسر الصالح

«نصفها أموال جديدة».. 155 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ25%

الأمم المتحدة تدعو إيران لإلغاء حكم الإعدام بحق اثنين من المتظاهرين

وزير الأوقاف الفلسطينى يُشارك فى مؤتمر السعودية للحج والعمرة

مباحثات سويدية أمريكية لتعزيز التعاون فى مجال الدفاع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس