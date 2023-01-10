الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 25 حالة تعد على أرض أملاك الدولة أثناء إجازة عيد الميلاد فى المنيا

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمغاغة بالمنيا

قال خالد عبدالرؤوف، رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، إنه استمرارًا لأعمال وحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق مركز مغاغة والتصدي لجميع صور أشكال التعدي بالبناء المخالف تمكنت الوحدة المحلية من رصد وإزالة 25 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة. 

وأوضح "عبدالرؤوف"، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة نظمت حملة بقرية زاوية الجدامي برئاسة عاكف عبدالسلام نائب رئيس المركز، وفي تواجد حسن محمد سكرتير المركز، وأحمد أمين مدير إدارة التفتيش، وحسين محمد رئيس القرية، ومسئولي التنظيم والإزالات، حيث تمكنت الحملة من رصد وإزالة 25 حالة بناء مخالف على أرض أملاك الدوله بقرية زاوية الجدامى وقرية أولاد الشيخ بمجلس قروى ميانة، عبارة عن بناء حوائط بالبلوك الحجري والأسمنت وشدات خشبية تمهيدًا للبناء.

وأضاف أنه تم علي الفور إزالة التعديات بالكامل في المهد وحتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، مشيرًا إلى أنه وجه بالمتابعة الدورية والمستمرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية أو املاك الدولة في المهد دون تهاون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.

إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمغاغة بالمنيا
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمغاغة بالمنيا
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمغاغة بالمنيا
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمغاغة بالمنيا
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمغاغة بالمنيا
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمغاغة بالمنيا
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمغاغة بالمنيا
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمغاغة بالمنيا
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمغاغة بالمنيا
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمغاغة بالمنيا
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمغاغة بالمنيا
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمغاغة بالمنيا
إزالة 25 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة مركز مغاغة بالمنيا خلال إجازة عيد الميلاد المجيد خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مغاغة

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