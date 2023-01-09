الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ذا أثلتيك: تشيلسي يتوصل لاتفاق لاستعارة جواو فيليكس

جواو فيليكس
جواو فيليكس

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي تشيلسي الإنجليزي توصل لاتفاق مبدئي للتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس على سبيل الإعارة من ناديه أتلتيكو مدريد الإسباني.

وربطت تقارير صحفية، جواو فيليكس بالرحيل عن أتلتيكو مدريد، بسبب تدهور العلاقة مع الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق.

وانتقل جواو فيليكس إلى أتلتيكو مدريد عام 2019 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 127 مليون يورو.

وبحسب صحيفة “ذا أثلتيك” البريطانية، فأن تشيلسي سيضم جواو فيليكس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 11 مليون يورو، وهو مبلغ أقل من الذي طلبه النادي الإسباني في البداية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم توقيع العقود حتى الآن، لكن جواو فيليكس اختار تشيلسي بعد أن جذبه مشروعهم.

وشددت الصحيفة أن مانشستر يونايتد وأرسنال حرصا على ضم جواو فيليكس في الميركاتو الشتوي الحالي، لكن تشيلسي استطاع التوصل لاتفاق للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة، مستئنفًا مشروعه لإبرام عدد من التعاقدات في هذا الميركاتو.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فأنه لا يوجد بند للشراء في عقد إعارة جواو فيليكس لـ تشيلسي، مؤكدًا بأن المحادثات بدأت بعد إصابة الثنائي كريستيان بوليسيتش ورحيم ستيرلينج في مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي الأسبوع الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يتحمل “البلوز” راتب اللاعب في الفترة المتبقية من الموسم.

وقال إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبرتيفو" الإسبانية أمس الأحد: "وجهة جواو فيليكس؟ ما لم أقل خلاف ذلك ، فإن وجهته ما زالت هي أتلتيكو مدريد". 

وأضاف: "إنه لاعب أتليتكو ​​مدريد ولديه عقد طويل، على حد علمي ، لم يأت أحد لشرائه".

وزاد:"لا يوجد شيء مستحيل في الحياة، إنه لاعب أتليتكو، الشيء الطبيعي هو أنه يبقى مع الفريق".

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