الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

النائب عبدالوهاب خليل: التحالف الوطنى للعمل الأهلى نموذج للشراكة الناجحة بين منظمات المجتمع المدنى

النائب عبد الوهاب
النائب عبد الوهاب خليل

ثمّن النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والذي يدفع منظمات العمل المدني إلى تحقيق المزيد من النجاحات، لاسيما في ظل المناخ الجيد الذي توفره القيادة السياسية لمؤسسات المجتمع الأهلي كونها شريكًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال النائب عبدالوهاب خليل، في تصريحات له، اليوم الإثنين، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي، دشن في أقل من عام، العديد من المبادرات التي تستهدف توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لأصحاب الدخول المنخفضة والأسر الأكثر احتياجًا في مختلف بروع الدولة المصرية، فضلًا عن مشروعات التمكين الاقتصادي التي قام بها التحالف.

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: العمل الأهلي التنموي يحظى باهتمام ودعم مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لذلك أطلق 2022 عامًا للمجتمع المدني والأهلي، وقد قامت مؤسسات المجتمع الأهلي باستفادة كبيرة وتوسيع أنشطتها خلال هذا العام بدعم الرئيس، ومعاونة الحكومة في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم ومنها مصر.

وأضاف النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن ما حققه التحالف الوطني للعمل الأهلي، يجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين منظمات المجتمع المدني تحت عباءة التحالف، والذي لم يكن يحدث إلا بتوفير المناخ المناسب والدعم من القيادة السياسي، سواء فيما يتعلق بالتشريعات وإصدار قانون الجمعيات الأهلية الذي يحمل تسهيلات غير مسبوقة، أو من خلال الدعم الذي توجهه الدولة للتحالف بشكل مباشر بتوجيهات من الرئيس السيسي.

2022 عام ا للمجتمع المدني التحالف الوطني للعمل الأهلي التمكين الاقتصادي الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الحماية الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الأول للتحالف الوطني النائب عبد الوهاب خليل

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التحالف الوطنى للخير

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