مع انطلاق المؤتمر الأول.. ما هو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي؟

حالة من الدعم والتشجيع أحاطت المؤتمر الأول التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، لاسيما أن مصر أعلنت خلال العام الماضي ولا زال مستمرًا إلى الآن أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني بكل أنشطته وجهوده في إحداث التغيير والمساهمة الفعالة في تنمية المجتمع.

وبالرغم أن عمر التحالف الوطني للعمل الأهلي لم يكمل العام إذ انطلق في إبريل الماضي، إلا أنه له جهود واضحة جعلته يدشن المؤتمر الأول له، اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستعراض الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية وكذلك الخطة التي من المقرر أن يسير عليها.

المؤتمر الأول

وانطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحضر المؤتمر رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورجال الدولة.

وبدأ المؤتمر التنموي بعرض فيلم تسجيلي عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس السيسي، وقال خلال كلمة الافتتاح: "أوجه الشكر لكل من يعمل في العمل الأهلي التنموي، نحن مدركون لحجم التحدي أكثر من غيرنا، الجهد المنسق الذي يقوم به التحالف الوطني واضح جداً خلال حصاد هذا العام".

وكرم الرئيس عددًا من المتطوعين في المؤسسات التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكان ومن بين الأسماء التي تم تكريمها، الراحلة أنيسة حسونة وهي إحدى أيقونات العمل التطوعي والتي توفيت قبل توقيع ميثاق التحالف بنحو ست ساعات، وتم اختيار "أنيسة" سفيرة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتسلم الجائزة عن "أنيسة"، زوجها الدكتور شريف ناجي، الذي أجرى حوارًا مطولًا مع الرئيس أثناء تسلم الجائزة، وكذلك تكريم عدد من قيادات التحالف الوطني خلال المؤتمر الأول لهم.

من هو التحالف الوطني؟

خلال حفل إفطار الأسرة العام 2022، كان الإعلان الرسمي الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي انطلق قبل ذلك الموعد بشهرين، بهدف دعم الأسر المصرية وتقديم الحماية لهم، ودعمتهم الحكومة المصرية بمبلغ 9 مليارات جنيه حتى نهاية العام 2022.

أولى خطوات ذلك التحالف كانت في فبراير العام 2022 حين تم عقد لقاءات واجتماعات متتالية مع ممثلي المجتمع المدني، من أجل تبادل خطط التنمية المجتمعية والرؤى والأفكار.

وبالفعل في مارس التالي له استطاع التحالف الوطني للعمل الأهلي الحصول على تمويلات من مؤسسات المجتمع المدني لمساندته في خطواته الأولى، ولتنفيذ مشروعات صحية وقومية تفيد الأسر الأكثر احتياجًا.

هدف التحالف الوطني

دُشن التحالف الوطني للعمل الأهلي بهدف وجود قاعدة بيانات ومعلومات تعتبر محوري استراتيجي لكل مبادرات التنمية، كي يمضن التحالف وصول الدعم والحماية لمستحقيها، عبر تلك البيانات حتى لا يتكرر وصول الدعم لأسرتين في جمعيات متعددة.

وعلى الفور أعلن الرئيس السيسي وقتها أن 2022 هو عام المجتمع المدني، بهدف توحيد كل الجهود التنموية ووصول الخير لمستحقيه والعمل جنبًا إلى جنب مع شركاء التنمية، لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

المشاركون في التحالف الوطني

ويشارك في التحالف: "الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة".

نجاحات وجهود التحالف الوطني

قام التحالف بالعديد من الجهود خلال السنة الماضية، ما بين الدعم النقدي والغذائي، وتوفير الرعاية الصحية والمساعدات الطبية والاجتماعية مثل تيسير الزواج وتقديم المشروعات الصغيرة للنساء المعيلات وغيرها من الجهود.

قدم التحالف الوطني مساعدات خلال شهر رمضان المبارك تُقدر بقيمة 2 مليار جنيه لخدمة 80 مليون مواطن، حيث ارتكزت جهود التحالف علي تقديم دعم مادي وغذائي للمواطنين.

كما نجح التحالف في تقديم الدعم لـ8 ملايين أسرة بقيمة بلغت 2 مليار جنيه، والتي ركزت في مجملها على تقديم كل أنواع الدعم الغذائي والنقدي والطبي لمساندة الفئات الأولى بالرعاية على مدار شهر رمضان المبارك.