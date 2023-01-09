الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة توزع 3 ملايين عبوة غذائية بالمحافظات

القوات المسلحة توزع
القوات المسلحة توزع 3 ملايين عبوة غذائية بالمحافظات

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز وتعبئة 3 ملايين عبوة غذائية، لتوزيعها على المواطنين بنصف الثمن للمساعدة فى مواجهة التداعيات الاقتصادية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير السلع الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة.

وتم دفع أسطول ضخم من وسائل النقل الثقيلة والقطارات لتوزيع السلع لمختلف محافظات الجمهورية بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

كما قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بزيادة أعداد منافذ البيع الثابتة، والمتحركة بكل ربوع الجمهورية، وطرح العديد من المنتجات والسلع الغذائية بها بأسعار مخفضة لمجابهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق.

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وفى سياق متصل، قام جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بتوفير مختلف السلع الغذائية واحتياجات الضرورية بأسعار مخفضة وجودة عالية، وذلك من خلال المجمعات والمنافذ المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، وتأتى جهود القوات المسلحة المستمرة فى إطار الحرص على تقديم الدعم اللامحدود لأبناء الشعب المصرى العظيم.

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لرئيس عبد الفتاح السيسي

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