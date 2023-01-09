حبس 31 متهما 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بحيازة مخدرات

قررت جهات التحقيق بالقليوبية حبس 31 متهما 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي للفحص.

وشن أمن القليوبية حملة على الخارجين عن القانون ومروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية، وأسفرت عن ضبط 31 عاطلا بمراكز القناطر الخيرية، وطوخ، وبنها، وشبرا الخيمة، والخانكة، وقليوب، وكفر شكر، وقها، وشبين القناطر، والخصوص، والعبور".

كما تم ضبط بحوزتهم 7 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة "الهيروين، والحشيش، البانجو، الاستروكس، الشادو، والأيس، وأقراص مخدرة، والبودر".

وأقر المتهمون بما أسفرت عنه الحملات، جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.