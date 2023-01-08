محمد الباز: «اللى بيروح حديقة الحيوان دلوقتى بيكون متأذى ومش مبسوط»

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن وضع حديقة الحيوان الحالي مذرٍ، والحديقة بحاجة للتطوير.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن حديقة الحيوان تمثل جزءًا كبيرًا من تراثنا وحياتنا الاجتماعية، وعمرها 132 سنة، وأغلب الشعب المصري زار الحديقة وله فيها حكايات وذكريات.

وتابع: "حاليًا اللى بيروح حديقة الحيوان مكنش بيكون مبسوط ولا سعيد بالعكس كان بيكون متأذي، وأغلب اللي بيروحها حاليا عشان مفيش مكان تاني يرفه عن نفسه فيه إلا الحديقة خصوصا أن سعر التذكرة حنين".

وأردف: "حديقة الحيوان حاليا مكان سيئ ورديء، وفي 2004 خرجت حديقة الحيوان من التصنيف الدولي، وعشان كده الدولة كان لازم تتدخل لرفع كفاءتها، لأن مصر عايشة حالة بناء وتطوير، وهذا أمر لا ينكره أحد، وكان من الطبيعي أن يطال التطوير حديقة الحيوان".