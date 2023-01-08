الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد الباز: «اللى بيروح حديقة الحيوان دلوقتى بيكون متأذى ومش مبسوط»

محمد الباز
محمد الباز

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن وضع حديقة الحيوان الحالي مذرٍ، والحديقة بحاجة للتطوير.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن حديقة الحيوان تمثل جزءًا كبيرًا من تراثنا وحياتنا الاجتماعية، وعمرها 132 سنة، وأغلب الشعب المصري زار الحديقة وله فيها حكايات وذكريات.

وتابع: "حاليًا اللى بيروح حديقة الحيوان مكنش بيكون مبسوط ولا سعيد بالعكس كان بيكون متأذي، وأغلب اللي بيروحها حاليا عشان مفيش مكان تاني يرفه عن نفسه فيه إلا الحديقة خصوصا أن سعر التذكرة حنين".

وأردف: "حديقة الحيوان حاليا مكان سيئ ورديء، وفي 2004 خرجت حديقة الحيوان من التصنيف الدولي، وعشان كده الدولة كان لازم تتدخل لرفع كفاءتها، لأن مصر عايشة حالة بناء وتطوير، وهذا أمر لا ينكره أحد، وكان من الطبيعي أن يطال التطوير حديقة الحيوان".

محمد الباز حديقة الحيوان اخر النهار تطوير حديقة الحيوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف ذروة سقوط الأمطار على القاهرة والمحافظات وموعد تحسن الأحوال الجوية

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

ثلوج فى فيصل.. أمطار غزيرة تضرب الجيزة وضواحيها (فيديو)

نجاة 10 من الموت بطريق نزلة الشرفا فى المنيا

دقلو: نؤكد التزامنا بتشكيل سلطة مدنية كاملة فى السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

صور

حديقة الحيوان قبل التطوير

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس