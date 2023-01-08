اليوم.. انتظام أعمال الامتحانات بجميع كليات جامعة طنطا

صرح الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، بأن اليوم شهد انتظام أعمال الامتحانات بجميع كليات جامعة طنطا، تنفيذاً لقرار د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وطبقاً للجداول المعلنة مسبقاً على المواقع الرسمية لكليات الجامعة.

من جانبه، تفقد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أعمال الامتحانات الالكترونية لكلية طب الأسنان للاطمئنان على سير اللجان الامتحانية، وأشاد بدور إدارة كلية طب الأسنان فى تحقيق الانضباط أثناء انعقاد اللجان.

صرح الدكتور محمد حسين بأن إدارة الجامعة تحرص على متابعة أعمال الامتحانات بكافة الكليات، للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب، مشيراً إلى بدء أعمال التصحيح للمقررات التى تم الانتهاء منها، لتحقيق السرعة فى إعلان النتائج عقب الانتهاء من كافة الاختبارات خلال يناير الجارى.

علي جانب آخر، تفقد د.محمود سليم، العيادات الطبية بالقافلة بمرافقة مسئولي "حياة كريمة" حيث قام بتوقيع الكشف الطبي على عدد من المرضى، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم افضل الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة من خلال توفير كافة التسهيلات اللازمة للاطقم الطبية والمعاونين لهم، فشهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ، ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، ومشاركة كلية التربية بمحاضرات عن مناهضة العنف ضد المرأة، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 100 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة"، بالاضافة الى توزيع عدد ٢٥٠ كتابا للمراجعة النهائية لطلاب بالشهادة الإعدادية بالقرية.

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1380 حالة من خلال 15عيادة، حيث تم فحص 101 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و144 في عيادة الأطفال، و 186 بالعظام، و113 جلدية، 124باطنة، و54 مسالك بولية، و 133 أنف وأذن، و 20 جراحة عامة، و 78 صدر، و 24 نفسية وعصبية، 204 جراحة العيون، 36قلب وأوعية دموية، 23 تنظيم الأسرة، 65 تحاليل، 75 الأسنان، مضيفاً أنه تم تحويل 103 حالة بواقع 14 جراحة المخ والأعصاب، 2 أطفال، 8 عظام، 4 جلدية، 6باطنة ،8 المسالك البولية، 14 أنف وأذن وحنجرة، 9 جراحة عامة ،6الصدر، 3 نفسية وعصبية، 24 جراحة العيون، 5 قلب وأوعية دموية.