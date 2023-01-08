«الأعلى للآثار» يتابع المشروعات الجارى تنفيذها فى القاهرة

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المجلس يُشرف على عدد من المشروعات بمجموعة من المباني الأثرية بمنطقة القاهرة التاريخية، لما تتمتع به من أهمية بالغة كونها أحد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي، فى إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الترميم الجارية.

وأضاف وزيري أن أعمال الترميم تجري على قدم وساق للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لافتتاحها.

وتفقد العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف العام على قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، عددًا من المشروعات الجارية بالقاهرة التاريخية والتي تتم بالتعاون بين كل من قطاعي المشروعات والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، للوقوف على آخر مستجدات العمل بها ومتابعة الموقف التنفيذي لها.

وتضمنت الجولة التفقدية قبة الإمام الشافعي ومشروع مركز زوار به والذي يعد مشروعًا نوعيًا جديدًا يتيح لزائري القبة معلومات تاريخية وأثرية ومعمارية عن القبة الأثرية وجبانة الإمام الشافعى بصفة عامة، وذلك من خلال ورشة تفاعلية للأطفال تسرد قصة المكان وسيرة الإمام الشافعى وأشعاره ومسيرته، بالإضافة إلى معرض يضم مجموعة من المكتشفات الأثرية التي تم الكشف عنها خلال أعمال ترميم القبة، وعرض فيلم وثائقي يشمل قصة جبانة الإمام الشافعى ومراحل العمل بترميم القبة والتي تمت تحت إشراف إدارة آثار منطقة الإمام الشافعي والإدارة العامة للقاهرة التاريخية بتمويل من صندوق السفراء الأمريكى وتنفيذ مكتب مجاورة للعمران برئاسة د. مى الإبراشي.

كما شملت الجولة تفقد أعمال ترميم عدد من المباني الأثرية والتي يتم تنفيذها ضمن مشروع مائة أثر تحت إشراف تفتيش آثار منطقة الخليفة والإدارة العامة للقاهرة التاريخية وهي مشروع سبيل يوسف بك الكبير بشارع السيوفية حيث يجري الآن تنفيذ أعمال الترميم الدقيق للسبيل من تنظيف أحجار وإزالة أملاح ومعالجة آثار الرطوبة وترميم أشرطة الزخارف الكتابية وحقن الحوائط وعمل شبكة إضاءة خارجية وداخلية بالسبيل، وترميم المصبعات المعدنية لشبابيك السبيل المطلة على الشارع وأعمال الرخام وعزل الأسطح.

وكذلك مشروع ترميم قبة سنجر المظفر والتي تعد واحدة من أجمل القباب الصغيرة بالعصر المملوكى، وقد تم عمل مشروع ترميم ودرء خطورة للقبة وتم تنظيف واجهاتها الخارجية ومعالجة الشروخ، وجارٍ استكمال باقي الأعمال بحوائط القبة من الداخل. وأخيرًا مشروع ترميم قبة علاء الدين ايدكين البندقدارى بشارع الخليفة، حيث تم التدخل لمعالجة آثار الأملاح والرطوبة بالحوائط والتدعيم الإنشائى وعمل شبكة إضاءة لإظهار عناصر القبة بالشكل المناسب وجارٍ استكمال أعمال الترميم.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال ترميم مسجد الحاكم بأمر الله أحد أهم المساجد الجامعة، والتي تشتمل على معالجة الواجهات الداخلية للمسجد واستكمال المرحلة النهائية لمعالجة الرطوبة والأملاح بحوائط المسجد، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق والتي تتضمن دهانات الأعمال الخشبية والمنبر ومعالجة رخام المحراب، وجارٍ الانتهاء من شبكة الكهرباء وتركيب مشكاوات الجامع.