الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بالاكتفاء الذاتي وخدمات متطورة.. المركز المتكامل لتجميع البلازما يدعم صحة المواطن

المركز المتكامل لتجميع
المركز المتكامل لتجميع البلازما

يسهم المركز المتكامل في تقديم رعاية صحية لائقة بالمواطن المصري‏‏، والعمل على دعم وتطوير المنظومة الطبية، ليكون أول مركز متكامل في أفريقيا والشرق الأوسط ‏لتجميع البلازما، وذلك في إطار مبادرة الاكتفاء الذاتي من أدوية ومشتقات البلازما، وفي إطار توجه الدولة المصرية للوصول إلى أعلى المعايير في المنظومة الطبية المتكاملة ‏لمختلف التخصصات والمجالات الطبية.

- تحقيق الاكتفاء الذاتي

فنفذ المركز المتكامل في أكتوبر لعام 2021 في مدينة السادس من أكتوبر، ليعمل المركز وفقًا لأحدث ما وصل ‏إليه العلم  في المجالات الطبية المتطورة لتجميع البلازما بامتلاك القدرة والتكنولوجيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الدولة.

‏ ويعد المركز طفرة طبية راقية على أرض ‏مصر، وهو مجمعًا متكاملًا يشمل مركزًا للتبرع بالبلازما، ومختبرًا ‏معمليًا لاختبار عينات البلازما بالإضافة إلى مركز تدريب وتطوير، بالتعاون مع الخبرات العالمية حول كل مايخص تجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

- 20 مركزا للتبرع بالبلازما

 ويهدف المركز لدعم ‏نظام الرعاية الصحية في مصر، من خلال إنشاء 20 مركزا للتبرع بالبلازما بالتزامن مع إنشاء ‏مصنع لإنتاج أدوية مشتقات البلازما ومعمل ومخزن مركزي للبلازما وفقًا لأحدث النظم العالمية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأدوية المشتقة من البلازما.

- التوعية بالمردود الإيجابي على صحة المواطن

ولم يغفل تنفيذ المشروع عن الجانب التوعوي والتعريف بأهمية المشروع الطبي ومردوده الإيجابي على الرعاية الطبية للمواطنين، فضلًا عن عرض أنسب الأماكن الملائمة لمراكز تجميع مشتقات البلازما على مستوى الجمهورية، وذاك طبقًا للمواصفات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية لضمان معايير الجودة والاعتماد وفقًا لأعلى الشهادات العالمية.

إنجازات البلازما المركز المتكامل لتصنيع البلازما الإكتفاء الذاتي انجازات رئاسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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