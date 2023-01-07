سهير جودة تساند جورج وسوف بعد وفاة ابنه

قالت الإعلامية سهير جودة، إن الأيام الأخيرة شهدت أحداثا كثيرة جدًا، كان من بينها رحيل وديع ابن سلطان الطرب جورج وسوف، موضحة أن هذا الخبر كان صعبا على الكثير من الناس التي تحب جورج وسوف، كما شغل الخبر اهتمام عدد كبير من نجوم الفن في الساعات الماضية.

وأضافت سهير جودة، في برنامجها الذي يحمل اسم "الستات"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، قائلة: "اللي بيحب جورج وسوف، عارف قد إيه حبه لابنه وديع، لدرجة أنه كان مسجل رقمه على هاتفه بالقديس الطيب، فحبه لابنه يصل إلى التقديس، كمان بيقول عليه إنه دمعة عينه، وإنه الحنان اللي في حياته، وديع هو شاب كبر وسط جيل بيحب جورج وسوف وتعلق بيه، ومن وقتها لقب جورج بأبو وديع".

وتابعت سهير: "ارتبط سلطان الطرب بالجمهور، ونشأت علاقة بين أبو وديع مع الجمهور، في علاقة أساسها الحب، الجمهور كان يحب سلطان الطرب، وشاهدوا مدى حبه لابنه وديع، وبدأ حب الجمهور لوديع من حب جورج له، واصبح الحب تلقائي بينهم".

وأشارت إلى أن: "جورج وسوف كان استثنائي في كل شئ، حتى في الفاجعة، الصبر ثم الصبر، لأبو وديع والأم والعائلة"، موضحة أن جورج قد شارك في حفلة رأس السنة في السعودية مع نجوم العرب، وظهر متأثرًا خلال الحفلة، حيث كان يتألم بسبب مرض ابنه.

وأوضحت سهير، أن وديع قد تعرض مؤخرا لمضاعفات، بعدما أجرى عملية تكميم المعدة، التي أصبحت منتشرة في الفترة الأخيرة، والبعض يعتبرها الحل السحري للوصول للوزن المثالي.