السبت 07 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سهير جودة تساند جورج وسوف بعد وفاة ابنه

سهير جودة
سهير جودة

قالت الإعلامية سهير جودة، إن الأيام الأخيرة شهدت أحداثا كثيرة جدًا، كان من بينها رحيل وديع ابن سلطان الطرب جورج وسوف، موضحة أن هذا الخبر كان صعبا على الكثير من الناس التي تحب جورج وسوف، كما شغل الخبر اهتمام عدد كبير من نجوم الفن في الساعات الماضية.

وأضافت سهير جودة، في برنامجها الذي يحمل اسم "الستات"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، قائلة: "اللي بيحب جورج وسوف، عارف قد إيه حبه لابنه وديع، لدرجة أنه كان مسجل رقمه على هاتفه بالقديس الطيب، فحبه لابنه يصل إلى التقديس، كمان بيقول عليه إنه دمعة عينه، وإنه الحنان اللي في حياته، وديع هو شاب كبر وسط جيل بيحب جورج وسوف وتعلق بيه، ومن وقتها لقب جورج بأبو وديع".

وتابعت سهير: "ارتبط سلطان الطرب بالجمهور، ونشأت علاقة بين أبو وديع مع الجمهور، في علاقة أساسها الحب، الجمهور كان يحب سلطان الطرب، وشاهدوا مدى حبه لابنه وديع، وبدأ حب الجمهور لوديع من حب جورج له، واصبح الحب تلقائي بينهم".

وأشارت إلى أن: "جورج وسوف كان استثنائي في كل شئ، حتى في الفاجعة، الصبر ثم الصبر، لأبو وديع والأم والعائلة"، موضحة أن جورج قد شارك في حفلة رأس السنة في السعودية مع نجوم العرب، وظهر متأثرًا خلال الحفلة، حيث كان يتألم  بسبب مرض ابنه.

وأوضحت سهير، أن وديع قد تعرض مؤخرا لمضاعفات، بعدما أجرى عملية تكميم المعدة، التي أصبحت منتشرة في الفترة الأخيرة، والبعض يعتبرها الحل السحري للوصول للوزن المثالي. 

أبو وديع اهتمام أجرى احد ابن ابنة ابو

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

مصر ترحب بنتائج اجتماع رئيسى مجلسى النواب والأعلى لدولة ليبيا

لضبط الأسواق.. شعبة الاتصالات بالغرف التجارية تطالب بتدوين السعر على جميع السلع

توقعات بتراجع معدل تضخم أسعار المستهلك فى الدول العربية خلال 2023

أجدد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 مجانا وأتش دي

تحرير 22 مخالفة تموينية متنوعة في مرسى مطروح

ضبط 4919 مخبزا مخالفا و18 قضية حجب سلع استراتيجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟