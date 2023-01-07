السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد.. سقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية

امطار خفيفة على الإسكندرية
امطار خفيفة على الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة من أحياء المحافظة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار بنسبة 30٪ اليوم.

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وأشار بيان محافظة الإسكندرية عن طقس اليوم، إلى أن الأجواء تشهد شبورة مائية صباحًا، وفرصًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقريبًا 30٪ على فترات متقطعة، وأن حالة البحر من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من 1 متر إلى 1.5 متر.

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وتابع البيان أن سرعة الرياح اليوم 17كم/ ساعة، واتجاهها غربية، ودرجة الحرارة العظمى 19 درجة، والصغرى 13 درجة، ودرجة الرطوبة من 50٪ إلى 85٪.

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وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن تكثيف أعمال التطهير للمطابق والشتايش، لرفع العبء عن الشبكات استعدادًا للأمطار، وعلى خفض مناسيب البيارات والتأكد من جاهزية جميع محطات الرفع والمعالجة لاستيعاب أكبر قدر من مياه الأمطار الواردة إليها.

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وأوضح اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه يتم تطهير ما يزيد على 140 ألف شنيشة ومطبق، فضلًا عن الاستعداد الكامل لمواجهة تراكمات مياه الأمطار من خلال 152 سيارة ومعدة بالمناطق الساخنة بمختلف مناطق الإسكندرية استعدادًا لرفع أي تجمع مياه ينتج عن سقوط الأمطار.

 

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وأشار إلى أن الإسكندرية تشهد بدءًا من اليوم حالة من التقلبات الجوية طبقًا للبيانات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية، موجهًا العاملين وفرق الطوارئ المتمركزة بأنحاء محافظة الإسكندرية بالالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء العمل.

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وأكد رئيس صرف الإسكندرية على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات.

واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

مدينة الإسكندرية سقوط امطار خفيفه حالة البحر سرعة الرياح شركة الصرف الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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