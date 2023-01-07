تطهير 140 ألف شنيشة ومطبق بالإسكندرية استعدادًا للأمطار

شدد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على استمرار أعمال التطهير لما يزيد على 140 ألف شنيشة ومطبق لرفع العبء عن الشبكات استعدادا للأمطار، وعلى خفض مناسيب البيارات والتأكد من جاهزية جميع محطات الرفع والمعالجة لاستيعاب أكبر قدر من مياه الأمطار الواردة إليها.

وأكد «نافع» الاستعداد الكامل بـ152 سيارة ومعدة بالمناطق الساخنة بمختلف مناطق الإسكندرية استعدادا لرفع أي تجمع مياه ينتج عن سقوط الأمطار.

وأشار رئيس صرف الإسكندرية إلى حالة الاضطراب الجوي، بدءًا من اليوم طبقا للبيانات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية، موجهًا العاملين وفرق الطوارئ المتمركزة بأنحاء محافظة الإسكندرية بالالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتوخي أقصي درجات الحيطة والحذر أثناء العمل.

كما أكد استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، مع تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، فضلا عن التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

من جهته، شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع؛ لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولا بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وسائل التواصل للشكاوى

- في حالة وجود أي تجمعات أو شكاوي الاتصال على رقم الخط الساخن 175.

- أو على رقم 01201175175 محمول- واتس آب.

- أو على صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.