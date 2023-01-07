معاون وزير الزراعة: الدولة تدعم الفلاح فى توفير الأسمدة بأسعار مناسبة

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المتحدث الرسمي للوزارة، إن الدولة تدعم الفلاح في توفير الأسمدة بأسعار مناسبة.

وأضاف القرش، اليوم السبت، أن السماد من الملفات التي تعطي لها الدولة اهتمامًا كبيرًا، خاصة بعد أن ارتفعت أسعاره عالميًا بشكل كبير، ولكن الدولة حريصة على تسليمه للمزارعين بأسعار مناسبة، حيث يعتبر سعر الطن للسماد محليًا حوالي 4500 جنيه.

وتابع أن الدولة تعمل على وصول الدعم من السماد لمستحقيه، خاصة بعد جهود الدولة في التوسع في مصانع إنتاج الأسمدة التي تسهم في تلبية احتياجات المزارعين، لافتًا إلى أن الدولة أطلقت مشروع كارت الفلاح، لإعطاء مستلزمات إنتاج مدعومة للفلاحين.

وأوضح معاون وزير الزراعة أن الفترة الأخيرة شهدت تعاونًا مع الجهات المعنية للإفراج عن أعلاف الدواجن، حيث تم الإفراج خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 29 ديسمبر الماضيين عن 1.714 مليون طن منها 1.183 مليون طن ذرة، و531 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 856 مليون دولار، إلى جانب تطبيق الرقابة على هذه الإفراجات من أجل وصولها للمنتجين وأصحاب مصانع الأعلاف من أجل توفير مستلزمات الإنتاج الداجني.

وأشار إلى أن الدولة تنفق مئات ملايين الدولارات من أجل الإفراج عن شحنات الأعلاف؛ لدخولها إلى الأسواق؛ ودعم صناعة الدواجن لمنع التلاعب، موضحًا أن هناك أولويات في عملية الإفراجات، حيث تأتي الذرة والصويا على رأس هذه الأولويات لتلبية احتياجات السوق.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة تقوم بفتح المنافذ للمواطنين للربط بين المنتج والمستهلك، ومساعدة المنتجين على بيع منتجاتهم بشكل مباشر، وخلق حلقة وصل مباشرة بينهما لوصول السلعة بشكل عادل للجمهور، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تعمل على الدفع بالسلع الاستراتيجية للمواطنين بعد عمليات الإفراجات الأخيرة.