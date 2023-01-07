السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وفد من أبها السعودى يصل القاهرة للتفاوض على ضم أوباما

يوسف أوباما
يوسف أوباما

وصل وفد من مسئولي نادي أبها السعودي إلى القاهرة؛ لفتح خط المفاوضات مع نظرائهم في الزمالك للحصول على خدمات يوسف إبراهيم أوباما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

ويرغب أبها في الحصول على خدمات يوسف أوباما، حيث حضر وفد من الفريق السعودي وعلى رأسهم رئيس النادي للتفاوض على ضم اللاعب.

 

وأصبح يوسف أوباما ضمن قائمة الراحلين عن صفوف الزمالك فى الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما أبدى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني موافقته علي رحيل اللاعب.

 

ويمتلك أوباما عرضين من الدوري السعودي بحيث ينتقل لأحدهما على سبيل الاستعارة بنية الشراء، وهو ما رحب به مسئولي الزمالك ويتم حاليًا مناقشة عرض أبها السعودى.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

أبها السعودي يوسف أوباما الزمالك الدوري السعودي 2023 الدورى المصرى

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