بث مباشر.. الاحتفال الرسمى لقداس عيد الميلاد المجيد

نقلت قناة "إكسترا نيوز"، بثا مباشرا، للاحتفال الرسمي بقداس عيد الميلاد المجيد.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الأقباط بعيد الميلاد المجيد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب الحساب الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي في تغريدة: “كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن، وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية”.

وتابع: “إنني أدعو في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان. ‏كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، ومصر دائما وأبدا في أمن وأمان”.

وكان أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الإنجيلية، وأحمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.