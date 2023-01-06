الموافقة على 3 مشروعات قوانين ومواجهة رقابية مع وزير التموين.. حصاد البرلمان في أسبوع

عقد مجلس النواب مجموعة من الجلسات في بداية العام الجديد 2023، وعلى مدار يومي انعقاد وما يقرب من (10) ساعات عمل وافق نهائياً على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة - الإسكندرية، ومحطة حاويات بميناء العين السخنة لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، ووافق على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية وذلك في إطار جذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والمواد البترولية.

كما وافق المجلس على قرارين جمهوريين من أجل تطوير منظومة السكك الحديدية والارتقاء بمستوى خدماتها، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة وتحقيق التنمية المستدامة، وأحال المجلس (48) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وإعمالاً لدوره الرقابي واجه المجلس وزير التموين والتجارة الداخلية بنحو (150) أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص عمل وزارته.

كما استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حيث عُقدت جلسة مباحثات مشتركة أعقبها مؤتمراً صحفياً أكد خلاله المستشار الدكتور حنفي جبالي على العلاقات التاريخية المصرية – الليبية وعلى حرص مصر الدائم لدعم سيادة واستقرار ليبيا باعتبارها امتداداً للأمن القومي المصري مُشيراً إلى الجهود المصرية الداعمة للتوافق الليبي – الليبي والتي أسفرت عن التوافق حول الوثيقة الدستورية بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا والتي تُمهد الطريق نحو إجراء الانتخابات بشكل ديموقراطي بمشاركة جميع أبناء الشعب الليبي.

ومن جانبهما وجه رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الشكر للدولة المصرية وجهودها للتوصل إلى اتفاق ليبي– ليبي والتي أسفرت عن التوافق حول الوثيقة الدستورية بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا.





كما بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما توجه برفقة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وخلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن أعيادنا الدينية تمثل رمزاً للحب والتسامح والترابط بين أبناء الشعب المصري مسلمين ومسيحيين داعياً الله أن يحفظ وطننا الغالي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمكتبه السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربيوالمستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي*، حيث تناول اللقاء سبل دعم آليات العمل البرلماني المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية ودعم التعاون الثنائي بين مجلس النواب والبرلمان العربي.



حصاد الجلسات العامة

جلسة الإثنين 2/ 1/ 2023

أحال مجلس النواب في مستهل جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (3) قراراتٍ جمهورية ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية والقانون المرافق له إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

كما أحال (48) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (31) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: حل النزاع بين هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الإصلاح الزراعي بمركزي التل الكبير والقصاصين بمحافظة الإسماعيلية، إنشاء أسواق حضارية، تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، الحد من ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار، دعم العمالة غير المنتظمة، مراقبة سوق الدواء للحد من انتشار الأدوية المغشوشة بالصيدليات والمستشفيات الحكومية، دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التعامل مع ارتفاع فواتير الكهرباء، وغيرها من الموضوعات التي تهم المواطنين.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي تلقيه كتاباً من القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يفيد بتصعيد النائبة رغدة عبد السلام نجاتي هنادي خلفاً للنائبة الراحلة ابتسام إبراهيم أبو رحاب محمد وشهرتها "ابتسام أبو رحاب" عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (مقرها مديرية أمن الجيزة) عن حزب "مستقبل وطن"، وذلك في ضوء المادة (25) من قانون مجلس النواب التي حددت الوضع القانوني لحالة خلو مقعد القائمة، وعقب تأدية النائبة لليمين الدستورية تمنى لها رئيس المجلس التوفيق والسداد.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، وهما:

• مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة- الإسكندرية.

• مشرع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.

يهدف مشروعا القانونين إلى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محور السخنة/ الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك لمواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.



وأكد النواب خلال المناقشات أهمية مشروعي القانونين المقدمين لدعم الاقتصاد الوطني لأنهما يساهمان بشكل فعال في خطة الدولة نحو تنفيذ مخطط عام لتطوير الموانئ المصرية وفقا لآليات تستند في المقام الأول إلى عدم تحميل الدولة أعباء إضافية بما يعزز من فرص الموانئ المصرية في استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة ويعزز دور الموانئ كمراكز تجارية ولوجستية على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية، كما يسهم في دعم تصنيف مصر في السوق العالمية لتجارة الترانزيت وكذلك توفير فرص عمل، فيما طالب عدد من النواب بإعادة النظر في بنود مدد الاتفاقيات وتشديد الرقابة على المنافذ البحرية، ووضع منظومة ترويجية على سفن الترانزيت.

ومن جانبه أوضح وزير شئون المجالس النيابية أن اسناد المشروع جاء وفقاً لقواعد المناقشة والشفافية، والتي أسفرت عن اختيار أحد التحالفات العالمية، والذي يلتزم بإنشاء وتنفيذ وإدارة وصيانة المشروعين لفترة زمنية معينة هي فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة.

وافق المجلس نهائياً على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (597) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد المجرى.

خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية لتطوير منظومة السكك الحديدية والارتقاء بمستوى خدماتها، حفاظاً على سلامة المواطنين.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "يوك برودكشن بي. في" لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم (212) لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وأكد النواب على أهمية مشروع القانون لجذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والمواد البترولية.



وافق المجلس "نهائياً" على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (547) لسنة 2021، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعدى مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD".

خلال المناقشات أجمع النواب على أهمية الاتفاقية والتي تأتى ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، وسط مطالبات بالتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ووضع استراتيجية لاستخدام الهيدروجين الأخضر في جميع قطاعات الدولة، وتأهيل العاملين في هذا المجال.



جلسة الثلاثاء 3/ 1/ 2023



وجه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نحو (150) أداة رقابية مُقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة إلى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن دور الوزارة وجهودها في الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، خطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار، توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني، إجراءات وأسعار توريد المحاصيل، زيادة سعر توريد طن قصب السكر، إنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية، إنشاء وتطوير مكاتب التموين، وغيرها من الأمور التي تخص قطاع وزارته.

وفى معرض رده على الأدوات الرقابية المقدمة من النواب أكد الدكتور على مصيلحي وزير التموين حرص القيادة السياسية على التصدي بقوة لظاهرة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مؤكداً أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لضبط الأسواق وإتاحة السلع المختلفة من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، لافتاً إلى أنه لا يوجد نص في الدستور المصري أو القوانين ينظم عملية التسعير الجبري للسلع، وكشف الوزير أن هناك توجيهات لتنفيذ المادة (8) من قانون حماية المستهلك وسوف يتم وضع سعر عادل للسلع طبقاً لتكلفة الإنتاج وهامش الربح، كما أكد أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على ارتفاع أسعار السلع الغذائية في العالم، مما انعكس على زيادة معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، لافتاً إلى تدخل الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي لتوفير السلع والإفراج عنها من خلال توفير النقد الأجنبي، مؤكداً ضرورة التكاتف وتحديد الأولويات للخروج من العقبة النقدية.

كما أكد الوزير أنه لولا تسعير الأرز لواجهنا مشكلة حقيقية، موضحاً أن الإجراءات التي تم اتخاذها تستهدف الحد من أي ممارسات سلبية.

وحول التلاعب في سعر ووزن رغيف الخبز وجودته أكد الوزير أن تطبيق الدعم النقدي المشروط هو الحل الأمثل لدعم منظومة الخبز، كما كشف عن إعداد الحكومة لقانون جديد لتنظيم الأسواق العشوائية وضبط الأسعار، مؤكداً وقوف القيادة السياسية والحكومة مع المواطن المصري في مواجهة الممارسات الاحتكارية والحرص على إتاحة السلع الضرورية بأسعار مناسبة.

وأعلن وزير التموين أنه سيتم إيداع الردود على جميع الأدوات الرقابية المقدمة من النواب لدى الأمانة العامة لمجلس النواب.

وهنأ المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ورفع المستشار أحمد سعد الدين الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 15 يناير2023.