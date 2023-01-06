يهتم محبوا الألعاب الرياضية بمتابعة مباريات كرة القدم والتي تعرض بصفة يومية سواء الدوري المصري أو الدوريات الأجنبية والتي يتم بثها عبر القنوات الرياضية وبعضها يكون مشفر باشتراك نقدي والبعض الآخر على القنوات المفتوحة المجانية.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-1-2023

مباريات الدوري الإسباني

الأسبوع السادس عشر

إلتشي و سيلتا فيجو الساعة 19:30

فالنسيا و قادش الساعة 22:00

مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد و ايفرتون الساعة 22:00.

مباريات الدوري البرتغالي

الأسبوع الخامس عشر

بنفيكا و بورتيمونينسي 21:00.

فاماليكاو و فيزيلا الساعة 23:15.

مباريات الدوري المصري

نسخة 2022-23 من الدوري المصري الممتاز انطلقت يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، ومن المنتظر أن تمتد المسابقة حتى يونيو 2023، حسبما أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية.

تُبث فعاليات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HD وكذلك SD.

وعن جدول مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة فلاتوجد أي مباريات على أن تبدأ مرة ثانية غدًا السبت 7 يناير 2023 ويأتي جدول مباريات الدوري المصري للأيام القادمة كالتالي: