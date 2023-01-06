الجمعة 06 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-1-2023

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يهتم محبوا الألعاب الرياضية بمتابعة مباريات كرة القدم والتي تعرض بصفة يومية سواء الدوري المصري أو الدوريات الأجنبية والتي يتم بثها عبر القنوات الرياضية وبعضها يكون مشفر باشتراك نقدي والبعض الآخر على القنوات المفتوحة المجانية.

 

مواعيد مباريات اليوم الجمعة

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-1-2023

 

مباريات الدوري الإسباني 

الأسبوع السادس عشر 

  • إلتشي و سيلتا فيجو الساعة  19:30
  • فالنسيا و قادش الساعة  22:00

هل استحق إنبي ركلة جزاء أمام الأهلي؟ قانون كرة القدم يجيب

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي 

  • مانشستر يونايتد و ايفرتون الساعة  22:00.

 

مباريات الدوري البرتغالي 

الأسبوع الخامس عشر

  • بنفيكا و بورتيمونينسي  21:00.
  • فاماليكاو و فيزيلا الساعة  23:15.

 

مباريات الدوري المصري 

نسخة 2022-23 من الدوري المصري الممتاز انطلقت يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، ومن المنتظر أن تمتد المسابقة حتى يونيو 2023، حسبما أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية.

تُبث فعاليات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HD وكذلك SD.

txt

تعرف على جدول مواعيد مباريات ليفربول القادمة يناير 2023

وعن جدول مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة فلاتوجد أي مباريات على أن تبدأ مرة ثانية غدًا السبت 7 يناير 2023  ويأتي جدول مباريات الدوري المصري للأيام القادمة كالتالي: 

  • يراميدز - غزل المحلة        السبت 7 يناير 2023،
  • 17:00 مصر، 18:00 السعودية            الدفاع الجوي
  • المصري - الاتحاد    السبت 7 يناير 2023،
  • 19:00 مصر، 20:00 السعودية            برج العرب
  • سيراميكا كليوباترا - فيوتشر  السبت 7 يناير 2023،
  • 19:00 مصر، 20:00 السعودية            القاهرة الدولي
  • حرس الحدود - الإسماعيلي   الأحد 8 يناير 2023،
  • 14:45 مصر، 15:45 السعودية            برج العرب
  • البنك الأهلي - أسوان  الأحد 8 يناير 2023،
  • 17:00 مصر، 18:00 السعودية            القاهرة الدولي
  • سموحة - فاركو       الأحد 8 يناير 2023،
  • 19:00 مصر، 20:00 السعودية            الإسكندرية
  • طلائع الجيش - المقاولون العرب     الأحد 8 يناير 2023،
  • 19:00 مصر، 20:00 السعودية            جهاز الرياضة العسكري
مباريات الدورى المصرى كرة القدم القنوات الرياضية الدوري الاسباني مواعيد مواعيد مباريات اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

قبل نشر المذكرات.. الجارديان تكشف عن شجار بين الأمير هارى وشقيقه وليام

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 6-1-2023

حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 6-1-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

اختبار جديد للعلامات المبكرة لمرض التوحد عند الأطفال باستخدام خصلة شعر واحدة

قفزة جديدة لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-1-2023

تقرير إيطالى: مصر على وشك افتتاح أكبر متحف أثرى فى العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

د هند جاد

«أوراق الورد».. على مسرح النسيان..

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية « 2-3 »

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

«بابا نويل» وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى