الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين: جارٍ تحديد الأسعار العادلة عقب الإفراجات الجمركية

وزير التموين
وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه جار تحديد الأسعار العادلة للسلع بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد الأسعار مع الإفراجات الجمركية للسلع، لتحديد المدى السعري للسلع، حتى يتم وضع أسعار استرشادية عادلة خلال الفترة المقبلة.

وتابع المصيلحي، أنه تم تشكيل مجموعات عمل من الرقابة التموينية وحماية المستهلك، ومباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء، بحيث يتم عمل لجنة مركزية في كل محافظة لمراقبة الأسواق والالتزام بالإعلان الأسعار.

وأكد أنه سيكون هناك سعر عادل، بحيث يتم نشر الأسعار العادلة بناء على الشركات المنتجة، ولن تكون هناك تسعيرة جبرية على السلع، بحيث يكون متوسط السعر لكل سلعة في المحافظات.

ولفت المصيلحي، إلى أن قيام السلاسل التجارية بتحديد كمية السلع التي يحصل عليها كل مواطن، نتيجة أنه كان يوجد نقص في الخامات اللازمة للإنتاج، ولعدم دخول تجار لشراء أكبر قدر ممكن من الكميات وطرحها مرة أخري بأسعار مرتفعة على المواطنين.

اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات اتحاد الغرف التجارية اتحاد الصناعات المصرية علي المصيلحي وزير التموين والتجارة على المصيلحى وزير التموين

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