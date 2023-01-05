ندب المعمل الجنائى لفحص حريق مخزن مجاور لفيلا أم كلثوم بالبدرشين

انتدبت النيابة العامة بالجيزة، المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل مخزن فى منطقة البدرشين دون وقوع أي إصابات.

وكانت الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من شرطة النجدة بالجيزة تفيد بنشوب حريق داخل مخزن بجوار فيلا أم كلثوم بدائرة قسم شرطة البدرشين، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.