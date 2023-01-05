البورصة تواصل تحقيق الأرقام القياسية و«السوقى» يتخطى تريليونًا و30 مليار جنيه

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة البورصة المصرية تعاملات الأسبوع، اليوم الخميس، على صعود، بدعم من عمليات شراء مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والأفراد الأجانب، وسط استمرار النشاط في قيم وأحجام التعاملات، بعد تخطى رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مستوى التريليون جنيه، ووصوله لأعلى مستوى في تاريخه.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 20 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و33 مليار جنيه.

وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قفزاته، ليغلق الأسبوع على صعود بلغت نسبته 2.86%، بما يعادل 444.72 نقطة، لينهي التعاملات عند مستوى 16000.2 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 33. 0%، بما يعادل 9.59 نقطة.

ليختتم تعاملات الأسبوع عند مستوى 2921.1 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبه بلغت 67. 0%، بما يعادل 28.96 نقطة، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 4368.39 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 3.1 مليار جنيه على الأسهم فقط، وذلك من خلال التعامل على حوالي مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 102.3 ألف صفقة بيع وشراء.