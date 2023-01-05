عقب اكتشاف 3 آبار.. خبير: الدولة تهدف لزيادة إنتاج النفط وتقليل الاستيراد

قال الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول، إن الدولة تهدف إلى زيادة إنتاج النفط لتقليل فجوة الاستيراد بسبب زيادة الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن الدولة تهدف لأن يكون لديها اكتفاء ذاتي من كل شيء ومن بينها النفط.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل الإخبارية، اليوم الخميس، أن الدولة تسعى دائما لدعم الإنتاج المحلي من النفط، فالإنتاج الحالي لمصر هو 650 ألف برميل من النفط، وبالتالي لدينا نقص حوالي 30 % لسد احتياجات الدولة، وبالتالي الوزارة لديها خطة ثابتة لزيادة الإنتاج حتى نهاية 2023 أن تقوم بزيادة الإنتاج لتصل 700 ألف برميل، كما تعمل على توفير العملة الصعبة التي تستورد بها المنتجات الأخرى من الخارج.

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تبدأ إنتاج النفط من 3 آبار جديدة بقدرة أكثر من 10 آلاف برميل يوميا، خلال شهور النصف الأول من العام الجاري، من حقل شمال جيسوم الشمالي بخليج السويس.

ويسهم هذا الحقل في تحقيق زيادة في إجمالي الإنتاج الحالي من حقول بترول بأكثر من الضعف ليصل إلى نحو 20 ألف برميل من خلال حفر 3 آبار ووضعها على خريطة الإنتاج تباعاً خلال شهور النصف الأول من العام الحالي، بحسب البيان.

ومن المنتظر الانتهاء من وضع أولى الآبار أوائل الشهر المقبل وبدء الإنتاج من المشروع الذي يمثل تعاوناً مصرياً خالصاً لجميع الشركات العاملة في تنفيذه، والتي استطاعت التغلب على تحديات التنفيذ من خلال تطبيق حلول متكاملة للاستفادة المثلى من المهمات والأصول مما ساعد على تسريع وتيرة العمل بالمشروع خلال الشهور الأخيرة.