الخميس 05 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بأقل الأسعار.. «تموين الشرقية» تكشف تفاصيل افتتاح «أهلا رمضان 2023»

أهلا رمضان
أهلا رمضان

كشفت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، تفاصيل افتتاح معارض أهلا رمضان على مستوى خمس محافظات، وخاصة في محافظة الشرقية.

وقالت عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، إن الشرقية من المحافظات الكبيرة التي تضم 19 مركزا، حيث يتم فتح معارض "أهلا رمضان" فيها، بجانب الهايبرات التي تعلن عن تخفيضات السلع في أماكنها، لافتة إلى أن نسب الخصم على بعض السلع تصل إلى 30%، كما ان الأرز المعبأ يباع بـ15 جنيه، والسكر يباع بـ10.5 جنيهات، كما أن سعر اللحوم السوداني يصل إلى 140 جنيه.

وأوضحت أن الشرقية من المحافظات التي بدأت مبكرا في افتتاح المعارض السلعية، وتعمل منذ شهر أكتوبر في إعداد المعرض وتشغيله، حيث يتم عرض كل السلع الغذائية واحتياجات المواطن، لافتة إلى وجود 120 سيارة متنقلة في محافظة الشرقية، كما أن الوزارة ترسل سيارات عند الحاجة إليها، متابعة، أنه عندما نطلق معارض أهلا رمضان، فإن الغرفة التجارية تساعدنا في تجهيز المكان بعدما توفره المحافظة، وبالتالي، فإن العارض لا يحتاج إلى دفع كمقابل مادي لعرض منتجاته.

كما نوهت وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، بالإقبال الشديد من قبل المواطنين على المنتجات في هذا النوع من المعارض، لافتة إلى أن نسبة البيع في معارض أهلا رمضان كبيرة جدا، ونحاول توفير مكان يكون ملتقى للمواطنين.

وكان أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، عن افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بالمحافظات ‏ويجرى إقامة عدد آخر من تلك المعارض بكل محافظات الجمهورية ‏تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المصيلحي أنه وجه ‏المديريات بنشر تلك المعارض بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة ومنافذ جمعيتى بالأماكن التى تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية التى ستدخل معارض أهلا رمضان، وأن ‏التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25 ٪؜ إلى 30 ٪؜.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الميلاد

الرئيس السيسى يصل قرية أم دومة بسوهاج

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

«الصحة» تعتمد الإفراج الصحى للمكتبة العائمة «LOGOS HOPE» فى بورسعيد

أسوان: تشييع جثمان معلمة لقيت مصرعها إثر حادث سير بسلطنة عمان

المصيلحى: نعمل على توفير السلع بسعر عادل.. «مقدرش أجبر المصانع تشتغل بخسارة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة ... صوت و صورة و رؤية ( 2-3 )

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

"بابا نويل" وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى