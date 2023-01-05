بأقل الأسعار.. «تموين الشرقية» تكشف تفاصيل افتتاح «أهلا رمضان 2023»

كشفت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، تفاصيل افتتاح معارض أهلا رمضان على مستوى خمس محافظات، وخاصة في محافظة الشرقية.

وقالت عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، إن الشرقية من المحافظات الكبيرة التي تضم 19 مركزا، حيث يتم فتح معارض "أهلا رمضان" فيها، بجانب الهايبرات التي تعلن عن تخفيضات السلع في أماكنها، لافتة إلى أن نسب الخصم على بعض السلع تصل إلى 30%، كما ان الأرز المعبأ يباع بـ15 جنيه، والسكر يباع بـ10.5 جنيهات، كما أن سعر اللحوم السوداني يصل إلى 140 جنيه.

وأوضحت أن الشرقية من المحافظات التي بدأت مبكرا في افتتاح المعارض السلعية، وتعمل منذ شهر أكتوبر في إعداد المعرض وتشغيله، حيث يتم عرض كل السلع الغذائية واحتياجات المواطن، لافتة إلى وجود 120 سيارة متنقلة في محافظة الشرقية، كما أن الوزارة ترسل سيارات عند الحاجة إليها، متابعة، أنه عندما نطلق معارض أهلا رمضان، فإن الغرفة التجارية تساعدنا في تجهيز المكان بعدما توفره المحافظة، وبالتالي، فإن العارض لا يحتاج إلى دفع كمقابل مادي لعرض منتجاته.

كما نوهت وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، بالإقبال الشديد من قبل المواطنين على المنتجات في هذا النوع من المعارض، لافتة إلى أن نسبة البيع في معارض أهلا رمضان كبيرة جدا، ونحاول توفير مكان يكون ملتقى للمواطنين.

وكان أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، عن افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بالمحافظات ‏ويجرى إقامة عدد آخر من تلك المعارض بكل محافظات الجمهورية ‏تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المصيلحي أنه وجه ‏المديريات بنشر تلك المعارض بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة ومنافذ جمعيتى بالأماكن التى تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية التى ستدخل معارض أهلا رمضان، وأن ‏التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25 ٪؜ إلى 30 ٪؜.