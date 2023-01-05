الخميس 05 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد أحد مشروعات الاستثمار الزراعي النموذجي

جانب من المزرعة
جانب من المزرعة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، أحد مشروعات الاستثمار الزراعي بالمنطقة المتاخمة لحدود المحافظة الإدارية مع محافظة سوهاج، وذلك علي مساحة ٢٥٠٠ فدان، يرافقه الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة والمهندس منصور إبراهيم وكيل وزارة الري والمهندس محمود عمران مدير صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بحجم الإنجاز بالمشروع الذي يعتمد على نظم الري الحديث والطاقة الشمسية ويضم مزرعة نخيل ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة، وزراعات الزيتون والليمون والجوافة والنبق الإفرنجي، موجهًا بتشكيل لجنة لبدء إجراءات تمليك أراضي المشروعات التي طبقت شروط المبادرة وذلك طبقًا للضوابط القانونية.

كما وجه بتخصيص ١٠ أفدنة ضمن المساحة المنزرعة لصالح دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص ٥ افدنة بمدينة الخارجة لزراعة شتلات النبق الإفرنجي لتعميم زراعة المنتجات غير التقليدية والتوسع في إنتاج عسل السدر.

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قرى بشائر خير الوادي (١) و(٢) شمال مدينة الخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

ووجّه ببدء إجراءات تسكين المنازل الكائنة شمال قرية المنيرة بإجمالي ٢٤ بيت وتوزيع الأفدنة للمستفيدين ممن انطبقت عليهم الشروط، وتجهيز مبنى الوحدة المحلية لقرى بشائر خير الوادي تمهيدًا لدخوله الخدمة كتابع لقرية المنيرة، وعمل سياج شجري من التين الشوكي يحيط بالمنازل لمنع زحف الرمال.

كما شهد المحافظ باكورة إنتاج قرى بشائر الخير من الخضروات ضمن خطة المحافظة للتوسع في مشروعات الصوب الزراعية، ووجّه بسرعة تسوية التربة حول المنازل، واستكمال تركيب أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء.

من ناحيةٍ أخرى تفقّد المحافظ أعمال إنشاءات محطة الوقود شمال قرى بشائر خير الوادي القائمة على مساحة ٦ متر مسطح، وتحتوي ٦ خزانات وقود بسعة تخزينية ٢٤٠ طن، ضمن المشروعات الخدمية المقدمة للتيسير على الأهالي.

محافظ الوادي الجديد مشروعات الإستثمار الزراعي حجم الانجاز نظم الري الحديث والطاقة الشمسية مزرعة نخيل ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الميلاد

الرئيس السيسى يصل قرية أم دومة بسوهاج

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

«الصحة» تعتمد الإفراج الصحى للمكتبة العائمة «LOGOS HOPE» فى بورسعيد

أسوان: تشييع جثمان معلمة لقيت مصرعها إثر حادث سير بسلطنة عمان

المصيلحى: نعمل على توفير السلع بسعر عادل.. «مقدرش أجبر المصانع تشتغل بخسارة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة ... صوت و صورة و رؤية ( 2-3 )

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

"بابا نويل" وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى