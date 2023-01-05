محافظ الوادي الجديد يتفقد أحد مشروعات الاستثمار الزراعي النموذجي

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، أحد مشروعات الاستثمار الزراعي بالمنطقة المتاخمة لحدود المحافظة الإدارية مع محافظة سوهاج، وذلك علي مساحة ٢٥٠٠ فدان، يرافقه الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة والمهندس منصور إبراهيم وكيل وزارة الري والمهندس محمود عمران مدير صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بحجم الإنجاز بالمشروع الذي يعتمد على نظم الري الحديث والطاقة الشمسية ويضم مزرعة نخيل ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة، وزراعات الزيتون والليمون والجوافة والنبق الإفرنجي، موجهًا بتشكيل لجنة لبدء إجراءات تمليك أراضي المشروعات التي طبقت شروط المبادرة وذلك طبقًا للضوابط القانونية.

كما وجه بتخصيص ١٠ أفدنة ضمن المساحة المنزرعة لصالح دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص ٥ افدنة بمدينة الخارجة لزراعة شتلات النبق الإفرنجي لتعميم زراعة المنتجات غير التقليدية والتوسع في إنتاج عسل السدر.

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قرى بشائر خير الوادي (١) و(٢) شمال مدينة الخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

ووجّه ببدء إجراءات تسكين المنازل الكائنة شمال قرية المنيرة بإجمالي ٢٤ بيت وتوزيع الأفدنة للمستفيدين ممن انطبقت عليهم الشروط، وتجهيز مبنى الوحدة المحلية لقرى بشائر خير الوادي تمهيدًا لدخوله الخدمة كتابع لقرية المنيرة، وعمل سياج شجري من التين الشوكي يحيط بالمنازل لمنع زحف الرمال.

كما شهد المحافظ باكورة إنتاج قرى بشائر الخير من الخضروات ضمن خطة المحافظة للتوسع في مشروعات الصوب الزراعية، ووجّه بسرعة تسوية التربة حول المنازل، واستكمال تركيب أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء.

من ناحيةٍ أخرى تفقّد المحافظ أعمال إنشاءات محطة الوقود شمال قرى بشائر خير الوادي القائمة على مساحة ٦ متر مسطح، وتحتوي ٦ خزانات وقود بسعة تخزينية ٢٤٠ طن، ضمن المشروعات الخدمية المقدمة للتيسير على الأهالي.