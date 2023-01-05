الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كشف لغز مقتل شاب بطلق ناري في المنوفية

طلق ناري
طلق ناري

تمكنت مديرية أمن المنوفية، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، والتي كوّنا فريق بحث قام  بكشف لغز مقتل شاب له معلومات جنائية بطلق ناري، والعثور على جثته وذلك  داخل حديقة موالح بقرية كفر وهب التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية. 

وبالانتقال والفحص، تبيّن لرئيس مباحث مركز قويسنا الرائد محمد جمال، من أن الجثمان لشخص يدعى (ف. ي. ا.) - 20 عامًا -، مقتول بطلق ناري بالرأس، مقيم قرية عرب الرمل، دائرة المركز وبسؤال والده وعمه، اتهموا كلًا من (م. م. ا.) - 22 عامًا - بدون عمل مقيم شمنديل، (م. ع. ع.) بدون عمل مقيم قويسنا، (ع. ح. ز.) بدون عمل ومقيم قويسنا لخلافات مالية بينهم.

وأضاف أحدهم بقيامه بإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته تجاه المجني عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد شوقي كوينة، بورود بلاغ من لشرطة النجدة بالعثور على جثمان شاب داخل حديقة موالح بقرية كفر وهب التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة وكشف هوية المتوفي. 

وعلى الفور، كلّف اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، اللواء حسن النحراوي، مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وسرعة القبض على المتهمين، تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كجم، كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام، 2 بندقية خرطوش، فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر حمل رقم 28108 جنح مركز قويسنا. 

إطلاق عيار ناري ارتكاب اطلاق اخطارا أحدهم التعاون م الانت

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