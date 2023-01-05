الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد قليل.. وزير التموين يفتتح معرض أهلا رمضان في شبرا الخيمة

وزير التموين
وزير التموين

يفتتح  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، معرض أهلا رمضان بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس عن انطلاق 5 معارض أهلا رمضان،  بمحافظات الأقصر ‏واسوان والمنيا ودمياط والشرقية، وتوافر جميع السلع بتخفيضات تصل إلى 30%وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

وتلقى وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس، تقريرا يفيد ‏بافتتاح معرض بمدينة كوم أمبو بأسوان و ويجري إنشاء ‏ما لا يقل عن 5 معارض أخرى بالمحافظة، بالإضافة ‏إلى إنشاء معرض بمدينة الأقصر من أصل 6 معارض ‏تسعى مديرية التموين هناك  إلى افتتاحها خلال هذه ‏الأيام.

وأشار التقرير ايضا الى افتتاح معرض بمحافظة ‏المنيا بالعدوى واخر بمدينة ملوي من اصل 9 معارض ‏سيتم انشاؤها بالمحافظة، وأكد مديري المديريات ان ‏التخفيضات بتلك المعارض تصل الى 30٪؜ وان السلع ذات جودة عالية.

وأضاف التقرير أنه تم إنشاء معرض بمدينة دمياط ضمن عدد من ‏المعارض التي سيتم إنشائها بالمحافظة وتضمن التقرير فتح معرض اهلا رمضان بالشرقية، ضمن عدد من المعارض سيتم افتتاحها قريبًا، وجارى العمل ‏لإنشاء معارض اهلا رمضان بباقي المحافظات.

واستعرض التقرير أسعار بعض السلع المتوفرة  ‏بالمعارض التى تم افتتاحها ، كالتالي الأرز نسبة كسر 5% بسعر 15 جنيها للكيلو، والارز ‏نسبة كسر 3% بسعر 18 جنيها للكيلو، والارز السائب بـ 12 ‏جنيها للكيلو ، والدقيق 15 جنيها، والتونة 15 جنيها،  ‏والزيت 750 ملي بسعر 35 جنيها، واللحمة البلدي 130 ‏جنيها.

التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التجارة الداخلية الاستعدادت الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بتخفيضات تصل إلي 30

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