الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مع دفء شتاء أوروبا 2023.. تراجع أسعار الغاز الأوروبى إلى أدنى مستوياته

الغاز
الغاز

تراجعت أسعار النفط العالمية، اليوم الأربعاء، بسبب مخاوف مرتبطة بالطلب في الصين فيما انخفضت أسعار الغاز الأوروبية إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2021 في وقت أدى طقس الشتاء المعتدل إلى انحسار في الطلب.

وانخفضت أسعار الخام بنسبة تقارب 5 % بسبب القلق حول الطلب في الصين التي تعتبر أكبر مستورد للنفط في العالم، فيما تشهد البلاد ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بكوفيد.

وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بالجملة في أوروبا إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2021، فيما أدى طقس الشتاء المعتدل إلى تراجع الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لغاز "تي تي إف" الهولندي، 9,3 % إلى 65,59 يورو، مواصلًا الخسائر منذ بداية الأسبوع. 

النفط الغاز الشتاء الطلب الخام الصين الإصابات بكوفيد

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