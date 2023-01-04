رسائل المواطنين للرئيس السيسي قبل زيارته سوهاج: الصعيد بكرة في عيد

انتشرت دعوات الترحيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي الميادين العامة والشوارع بمحافظة سوهاج على خلفية زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لسوهاج لافتتاح عدد من المشروعات القومية الهامة بالمحافظة.

وجه خالد أحمد علي، مدرس، رسالة الى السيد الرئيس قائلا "أهلًا بحضرك ياريس.. سوهاج هتنور بكره بوجودك، أنا كمواطن سوهاج سعيد جدًا بأن الرئيس هيزور سوهاج بكرة، من زمان محسناش إنه فى حد بيسأل على الصعيد وبيهتم بيه غير لما جه الرئيس السيسى، وأصبح عندنا مشروعات مهمة فى سوهاج بيتم افتتاحها مكناش نحلم بيها.

وتابع: “بدأنا نحس بنتائج الزيارة قبل مايوصل الرئيس لسوهاج نظافة الشوارع والانتهاء من المشروعات كانت معطلة وتجديد ورصف طرق.. ياريت الرئيس يزورنا كل شهر”.

ويضيف أشرف كمال محامي، بكرة بالنسبة لسوهاج عيد كبير أنه الريس يكون موجود في سوهاج دا خدمة كبير لأهالي سوهاج كفايه أنه يتم انتهاء من المشروعات اللي كانت متاخرة ويتم افتتاح مشروعات ياما حلمنا بيها.

وتابع: “الرئيس السيسي أنقذ مصر من الارهاب ودلوقتى بينقذنا من الفقر وإن شاء الله على إيديه مصر هتبقى أحسن دولة في العالم”.

من جانبه، يقول محمود سعد، من قرية البربا إن وجه الحياة أختلف تمام في تطوير خدمات المياه والصرف الصحي وبناء المدارس وتطوير المستشفيات بعد أن كنا منسيين لسنوات طويلة ونعاني انقطاع في الكهرباء والمياه بسبب تهالك الأسلاك وانكسار المواسير.

وتقدم سعيد بالشكر للرئيس على دعمه للمبادرة التى أنقذت حياة ملايين المصريين وانتشالهم من الفقر وتردي الخدمات بالقرى وأنه بكرة شعب سوهاج بيجنى حصاد المشروعات التي تم إنشاءها لخدمة أهالي سوهاج.

كما وجه حسن كامل نيابة عن أهالي قرية بيت داوود بمدينة جرجا، الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بالصعيد وقرى الصعيد، وتقدموا بالشكر الرئيس على إصراره أن تصبح قرى مصر مثل مدن مصر وجرجا، حيث يتم تطوير مشروعات الصرف الصحى وغيرها من المشروعات.

أهالي القري يتحدثون عن الحياة قبل وبعد حياة كريمة

يقول إبراهيم عواجة مدرس من أهالي القرية أن القرية عانت من الإهمال وتردي أوضاع الخدمات من مدارس وحدات صحية وصرف صحي قبل ذلك.

وأضاف أن مبادرة الرئيس كانت طوق نجاة من تجاهل مجلس مدينة المنشاة لمطالب القرية.

وأوضح أن القرية بها مدرسة وحيدة على أطراف القرية مما دفع الأهالي للتبرع بقطعتي أرض لبناء مدرسة ومعهد دينى ولكن بدون استجابة من هيئة الابنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم ومجلس مدينة المنشأة.

من جانبه، يقول خالد سعد من قرية كوم بدر إن وجه الحياة أختلف تمام في تطوير خدمات المياه والصرف الصحي وبناء المدارس وتطوير المستشفيات بعد أن كنا منسيين لسنوات طويلة ونعاني انقطاع في الكهرباء والمياه بسبب تهالك الأسلاك وانكسار المواسير.

وتقدم سعيد بالشكر للرئيس على دعمه للمبادرة التي أنقذت حياة ملايين المصريين وانتشالهم من الفقر وتردي الخدمات بالقرى.

ويضيف محمود علام من قرية الزوك الغربية أننا تقدمنا قبل ذلك بالعديد من الطلبات لإقامة مدرسة إعدادي وثانوي وجهزنا الأرض التي تبرع بثمنها الأهالي ولم نستطع بنائها حتى جاءت المبادرة فأضافت مدرستين وطورت وحدة صحية متهالكة وننتظر تطوير خدمات الصرف الصحي بالقرية.

ويضيف محمود إسماعيل أن القرية بها وحدة صحية تم تجهيزها ولكن لا يوجد بها أي طاقة أو معدات متقدما بالشكر للرئيس الجمهورية لمراعاة ظروف أهالي القرى وخاصة بقرية كوم بدار.

ولفت محمد رشاد بهادر، مدير أحد الجمعيات الخيرية بالقرية أن قرية كوم بدار و7 قرى مجاورة كانت محرومة من كافة الخدمات المدارس والاسواق وتم بفضل الله ثم المبادرة الرئاسية إنشاء سوق حضاري على مساحة 2100 متر بقرية أولاد حمزة كما تم إنشاء وحدة إطفاء على مساحة 200 متر كلها أملاك دولة كانت غير مستغلة ومعرضه للتعدى عليها من قبل الأهالي والسماسرة، أما عن قرية الزوك الغربية فتم إنشاء 5 عمارة سكنية لحل أزمة الإسكان.