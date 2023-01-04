مصدر بالاتحاد يكشف موقف النادى من صراع القطبين لضم «عطية»

كشف مصدر داخل الاتحاد السكندري آخر كواليس رحيل مروان عطية عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

الاتحاد لـ«الدستور»: رغبة اللاعب تحدد وجهته المقبلة

وقال المصدر، لـ«الدستور» إن اللاعب بالفعل أصبح قريبا للغاية من الانضمام للأهلي حتى هذه اللحظة بنسبة كبيرة جدا.

وأضاف: "كنت هناك جلسة بالأمس جمعت بين مصيلحي ومحمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، تم الاتفاق من خلالها على كافة الخطوط العريضة الخاصة بالصفقة، مشيرًا إلى أنه يتم الآن الاتفاق على التفاصيل النهائية الخاصة بالصفقة، في ظل العلاقات الطيبة للغاية التي تجمع بين إدارة الناديين.

عن حقيقة دخول الزمالك وبيراميدز طرفا في المنافسة للحصول على خدمات اللاعب، قال المصدر:" بالفعل الزمالك كان يريد اللاعب منذ الموسم الماضي، ومازالت هناك اتصالات من رئيس الزمالك لحسم الصفقة".

وأكمل المصدر:"هناك محاولات من جانب بيراميدز، لكنها لم تصل إلى العروض الرسمية أو الجدية، هي عبارة عن اتصالات شفوية".

وأوضح: "عرض الأهلي يتضمن ضم مروان عطية مقابل حصول الاتحاد على إعارة بعض اللاعبين أمثال محمد فخري ومحمد محمود، مع إمكانية وضع بند في عقدهم يسمح بشرائهم بجانب مبلغ مالي.

وواصل: "سيتم عقد جلسة مرة أخرى مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم الصفقة بشكل نهائي".

وأتم: "رغبة اللاعب ستكون هي الفيصل في تحديد وجهته المقبلة، لن نقف أمام رغبته أو طموحاته مع احترامنا الشديد لجميع الأندية".

وأصبح أن مروان عطية هدف رئيسي للأندية القمة الأهلي والزمالك خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعد تألقه اللافت للنظر مع الاتحاد السكندري الفترة الماضية.

ويُعد مروان عطية أحد أبرز لاعبي زعيم الثغر، منذ صعوده للفريق الأول عام (2019)، حيث شارك في الموسم الحالي فقط في (10 مباريات) سجل من خلالها هدفًا.