تأجيل محاكمة قاتل ابنته «حبيبة» في القليوبية لـ4 مارس

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية برئاسة المستشار هانى فتحى، محاكمة المتهم بقتل ابنته بعصا خشبية ودفعها على درج سلم العقار، إلى جلسة 4 مارس؛ لسماع مرافعة الدفاع واستدعاء الطبيب الشرعي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15848 لسنة 2021 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3800 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "هشام. أ"، 29 سنة، عامل، قتل المجنى عليها حبيبة، عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد.

حيث استخدم عصا وتعدي بها عليها بعدة ضربات وأعقبها بدفعها على درج العقار محل سكنه مما أحدث بها الإصابات التي أدت لوفاتها.