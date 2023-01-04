الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الإسكان: تنفيذ 1632 وحدة «سكن كل المصريين» بالعاشر من رمضان

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 1632 وحدة سكنية بحي النرجس، بمدينة العاشر من رمضان، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، موضحًا أن المشروع يحتوي على ٦٨ عمارة تضم ١٦٣٢ وحدة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، كما يتم حاليًا تنفيذ نادي المحور الشرقي بالمدينة، لخدمة سكان الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى تنفيذ عدد من المدارس والخدمات المختلفة.

وأكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه حتى يتم تسليم وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمستحقيها كاملة المرافق والخدمات.

وأشار عمران إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع "نادي المحور الشرقي للخدمات" والذي يقع في المحور الشرقي للخدمات بالمرحلة الرابعة بالمدينة ليخدم منطقة الإسكان الاجتماعي بالأحياء: الحادي عشر والسادس عشر والخامس عشر والثاني عشر، ومنطقة "ابني بيتك" بالحيين الثاني عشر والسادس عشر، والمجاورات المحيطة بالنادي وجميع الأحياء بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أن مشروع النادي يتم على مساحة ١٧ فدانًا، وبلغت نسبة الإنجاز فيه ٨٥%، ويتكون المشروع من المبنى الاجتماعي بمسطح أرضى (٦١٢.٦م٢)، ودوري صالة الألعاب (١٠١٥م٢)، وحمام سباحة دولي وحمام سباحة أطفال، وملعب كرة قدم دولي، ومبنى مدرجات لملعب كرة القدم بمسطح (١١٤٠م٢)، ومبنى تجاري لعرض منتجات الشباب بمسطح أرضي (٥٤٨م٢) + أول علوي، وملاعب ثلاثية وتنس وهوكي، و٢ كافيتريا بمسطح (١٠٠م٢ للوحدة)، و٤ مباني خلع ملابس بمسطح (١١٢م٢) للمبنى الواحد، ومسجد بمسطح أرضي (٤٧٤م٢) + مصلى علوي للسيدات، والسور والبوابات، إضافةً إلى المساحات الخضراء المتنوعة المزودة بالأشجار والزهور.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تنفيذ مدرستي تعليم أساسي بحي الأندلس لخدمة أهالي الحي، وذلك في إطار سرعة الانتهاء من المشروعات القومية ومشروعات التعليم، وفي ضوء اهتمام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية بجميع أركانها من إنشاء وتجديد المدارس لاستيعاب مزيد من الطلاب وتقليل كثافة الفصول تحقيقًا للتنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان أن المدينة تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية كبرى على أعلى مستوى، كما أكد على سير الأعمال طبقًا للجداول الزمنية المخططة للمشروعات.

وزير الإسكان المجتمعات العمرانية العاشر من رمضان المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين سكان الإسكان الاجتماعي الشركات المنفذة

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