الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وصول الغاني يعقوبو إلى القاهرة تمهيدًا للانضمام إلى الأهلي

يعقوبو
يعقوبو

وصل الغاني عبد العزيز يعقوبو صباح اليوم الأربعاء، إلى القاهرة تمهيدًا لانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

يعقوبو وصل في تمام الساعة الخامسة صباحًا إلى مطار القاهرة، وسيخوض الكشف الطبي في مقر الأهلي اليوم على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد إتمام الفحوصات الطبية.

 

وبحسب صحيفة “أبولا” البرتغالية، فإن النادي الأهلي سيتعاقد مع عزيز يعقوبو مقابل 2.5 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة، أن عزيز يعقوبو الذي انتقل إلى ريو أفي الموسم الماضي من فيتوريا جيماريش، مع وجود اتفاقية تضمنت بيع إلزامي حال ساعد النادي في الوصول إلى الدوري، ستذهب نصف قيمة الشراء إلى ناديه السابق بحسب العقد المُبرم بين الطرفين.

وسجل عزيز يعقوبو 8 أهداف في 15 مباراة مع ريو أفي هذا الموسم في مختلف البطولات.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات، لـ«الدستور»، أن الأهلي أنهى كافة التفاصيل الخاصة باللاعب يعقوبو ومدة العقد والمقابل المادي بعد ترحيب من اللاعب صاحب الـ 24 عامًا بالانضمام للقلعة الحمراء.

وأضاف المصدر، أن مسئولي نادي ريو أفي البرتغالي رحبوا بشكل مبدئي برحيل يعقوبو لصفوف الأهلي خلال انتقالات يناير، ولكن المفاوضات لم تنته بشكل نهائي حتى الآن، حيث يتفاوض الناديان على بعض الرتوش الأخيرة قبل إتمام الاتفاق بشكل نهائي ورسمي.

وأشار المصدر، إلى أن الأهلي حسم كافة التفاصيل بشأن المهاجم الجديد على مستوى الطلبات الشخصية للاعب إلى جانب إدارة ناديه، ويتبقى فقط بعض الرتوش البسيطة التي يجرى الانتهاء منها قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي.

وتابع المصدر، أن التفاوض مع عبدالعزيز يعقوبو جاء بعد أن تم ترشيحه وعرضه على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ووافق على ضم المهاجم لحل ازمة الهجوم في صفوف الفريق.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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