بعد مبادرة «المتحدة».. هل الثرثرة إدمان وكيفية علاجها؟

هل تعرف ما هي النميمة والثرثرة، والقيل والقال؟.. عندما يقول شخص ما شيئًا سلبيًا عن شخص ما لشخص ليس جزءًا من المشكلة أو جزءًا من الحل، فهذه ثرثرة، والقيل والقال وباء في مكان العمل وفي علاقاتنا، وعملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتوعية بمخاطر الإدمان، نستعرض بعض الحقائق التي يجب مراعاتها حول النميمة، ومتى تكون النميمة إدمان حسب ما ذكر موقع fordtaylortalks.

الناس العظماء يتحدثون عن الرؤية والأفكار، ومتوسط ​​الناس يتحدثون عن الأشياء، وعامة الشعب الصغير يتحدث عن أشخاص آخرين.

خذ دقيقة وحدد المكان الذي تعتقد أنك فيه في هذه القائمة، ثم ضع دائرة حول المكان الذي تطمح أن تكون فيه.

تشير التقديرات إلى أن الشخص يقضي خمسًا وستين ساعة في السنة في النميمة، وتشير بعض التقديرات إلى أن الناس قد يضيعون ما يصل إلى عشر ساعات في الأسبوع، والآن، لا تحدث النميمة مع شخص واحد فقط، فالقيل والقال بين شخصين على الأقل، لذا إذا كان شخصان يتداولان النميمة بمعدل 65 ساعة في السنة، فهذا يعني أن 130 ساعة في السنة ضائعة تمامًا، والآن، تخيل لو كان شخص ما يثرثر معك لنقل حديثك إلى ثلاثة أشخاص آخرين، فقط فكر في الكم الهائل من الوقت الضائع، وانظر إلى كيفية تأثر الإنتاجية.

ومع ذلك، فإن تلك الساعات التي تقضي في القيل والقال لا تضيع فقط، بل كما إنها مدمرة، حيث تؤثر النميمة على الإنتاجية، لكن هذا لا يأخذ بعين الاعتبار الضرر الذي تسببه النميمة للشخص الذي تدور حوله.

قد تكون النميمة الإدمان رقم 1 الأكبر وغير المشخص في عالمنا، ومن المؤكد أن هذه المشكلة هي التي تؤثر على الثقة في المنظمة وتعيقها، والحقيقة هي أنه إذا قام شخص ما بالثرثرة لك عن شخص آخر، فسوف يقوم أيضًا بالثرثرة عنك إلى شخص آخر.

بدلاً من تلك الساعات الضائعة التي تقضيها في النميمة، وما يجب أن نفعله حقًا هو الذهاب مباشرة إلى الشخص والتحدث معه شخصيًا، وربما لم يكن لدى معظمنا تجارب رائعة عندما ذهبنا إلى شخص ما من قبل، فجرب الذهاب في هذا الموقف وانظر ماذا يحدث:

اذهب بتواضع، وكن منفتحًا على الخطأ وقل: "قد أكون مخطئًا، لكن هل يمكنني مشاركة شيء معك؟"

ـ اتخذ قرارًا بمسامحته قبل أن تذهب إليه لأن العلاقة أهم من الخلاف.

ـ اهتم بهم أكثر من ما يشعرون به تجاهك وأكثر مما تهتم به بنفسك.

ـ تحدث 100٪ في الحقيقة.

علاج القيل والقال

إذا تعلمنا عدم الإساءة والتوقف عن النميمة، وإذا كنا نهتم بما يكفي بشأن الشخص الآخر للذهاب والتحدث معه مباشرة بدلاً من التحدث معه خلف ظهره، فسيساعد ذلك على نقلك لتصبح قائدًا تحويليًا، ويمكننا تغيير المنظمة في حوالي ثمان وأربعين ساعة.