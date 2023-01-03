الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 74 جبانة خلال حملة لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية بالإسكندرية

إزالة جبانات مخالفة
إزالة جبانات مخالفة بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الاحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي لها بكل حزم وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع اي مخالف والتصدي بكل حزم لاي مخالفة بكل أحياء المحافظة.

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وفى هذا الصدد؛ وجه حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية حيث تمكنت الحملة من إزالة 74جبانة مخالفة بقرية ابيس 10 وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

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وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة توجيه الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضى الزراعية، أو البناء المخالف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة تجاه اي مخالف.

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يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  بالتصدى لأى محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أى مُخالف ، وإيقاف الدعم التمويني المُقرر له، وكذا دعم الأسمدة، وخلافه، مع التعامل على الفوري مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الاجراءات الرادعة تجاه المخالفين.

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الإسكندرية إزالة التعديات حملة مكبرة إزالة 74جبانة مخالفة التعديات على الأراضي الزراعية

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وائل لطفي

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