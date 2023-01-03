الثلاثاء 03 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اتحاد الطائرة: 20 ناديًا سيشارك في البطولة العربية

قمر ومخلوف
قمر ومخلوف

أشاد الكويتي عبدالهادي ناصر المطيري، رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة بالمجهود الكبير  من الاتحاد المصري برئاسة ياسر قمر  قبل استضافة البطولة العربية للأندية، والمتوقع أن يُشارك بها أكثر من 20 ناديًا.

وأكد مصدر مسئول داخل الاتحاد أن مجلس الإدارة تلقَّى موافقة الأهلي والزمالك بشكل رسمي على المشاركة في البطولة، وجارٍ تلقي طلبات باقي الأندية التي أعلنت موافقتها من قبل على المشاركة في هذا الحدث الكبير.

كما نجح مجلس الإدارة في الحصول على موافقة رئيس هيئة ستاد القاهرة بتوفير 3 صالات لاستضافة البطولة؛ حيث سيتم تخصيص الصالتين الثانية والثالثة للمباريات بينما تستقبل صالة رقم أربعة تدريبات الفرق المشاركة بالبطولة. 

وحدد مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر يوم 14 يناير آخر فرصة لتلقي موافقات الأندية التي ترغب في المشاركة في البطولة العربية. جدير بالذكر أن البطولة ستقام خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 3 مارس المقبلين بمجمع الصالات المغطاة لاستاد القاهرة.

وقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى بعثة المنتخب الوطنى لكرة الطائرة الشاطئية بعد الفوز بثلاث ميداليات ضمن منافسات بطولة المنطقة الخامسة التى أُقيمت بدولة بروندى.

استطاع منتخب مصر للسيدات الفوز بالميداليات الذهبية و الفضية بمنافسات البطولة  ، وضم منتخب السيدات اللاعبات  "دعاء الغباشى، مروة مجدى، ناريمان لوكسر، حبيبة وجيه".

وأحرز منتخب الرجال الميدالية الفضية والمركز الرابع، وضم كل من عاطف عادل، عبد الرحمن فايد، محمد عرفة، كرم عبد الله".

لفت الدكتور أشرف صبحى إلى التفوق والتميز الذى يظهر عليه لاعبو ولاعبات مختلف المنتخبات الوطنية فى شتى الألعاب الرياضية بجميع المنافسات العربية والقارية والإقليمية والدولية، والتتويج بألقاب تلك البطولات فى إنجازات يسجلونها بأحرف من نور بإسم مصر ، بفضل تهيئة الأجواء حول اللاعبين، وتنفيذ البرامج والخطط التدريبية المحددة لهم، والدعم الكبير من قِبل القيادة السياسية.

ياسر قمر المهندس ياسر قمر إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة الاهلى والزمالك

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وائل لطفي

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