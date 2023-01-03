الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مجد القاسم ينتهى من تسجيل دويتو جديد بعنوان «كلام كبار»

مجد القاسم
مجد القاسم

انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل دويتو غنائى جديد مع أحمد عامر، يحمل اسم "كلام كبار"  من كلمات صلاح عطية، وتوزيع طه الحكيم، ومن إنتاج هاني فؤاد، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة على يوتيوب والقنوات الفضائية.


وكان آخر أعمال مجد القاسم، أغنية "السيرة الذاتية" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وأصدر أيضا عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" خلال سبتمبر الماضي أغنيتي "كلام على العام" كلمات عادل سليم، وألحان عادل سليم ومحمد مصطفى، توزيع وميكس وماستر محمد طعيمة، و"اللي يزعل يزعل"، كلمات رمضان محمد، وألحان كريم طارق، توزيع ومكساج مصطفى البوب.

وكان مجد القاسم قد أعلن  في تصريحات صحفية مؤخرا عن الانتهاء من إعداد وتجهيز 20 أغنية جديدة شارك في تلحين بعضها وتعاون مع ملحنين آخرين وطرح منها 4 أغنيات حققت ردود فعل إيجابية، مؤكدا أن الأغاني الجديدة تنتمي إلى ألوان موسيقية مختلفة فلكورية وشعبية ورومانسية، بهدف التواصل مع الجمهور بمختلف أطيافه وفئاته العمرية.

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