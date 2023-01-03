«الدستور» يكشف حقيقة اضطهاد فيريرا لنجم الزمالك الجديد

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب استبعاد مصطفى شلبي من قائمة الفريق خلال الفترة الماضية وحقيقة وجود إصابة له.

وأكد المصدر أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك يضع نظاما ثابتا فيما يتعلق بمشاركة أي لاعب في المباريات بعد تعرضه للإصابة وهو ضرورة مشاركته في التدريبات الجماعية لمدة أسبوع.

وأوضح المصدر أن فيريرا ورغم تماثل مصطفى شلبي للشفاء لكنه فضل الحفاظ على النظام داخل الفريق وعدم التسرع والدفع به قبل مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل كاف، وهو الأمر الذي أثار غضب إدارة الزمالك التي ترى أن الفريق بحاجة لمصطفى شلبي من الأساس بسبب النقص العددي في مركز الجناح الأيسر وعدم وجود أي لاعب قادر على تعويض أشرف بن شرقي حتى الآن.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الداخلية، مساء الخميس المقبل، على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.

وخسر الزمالك أمام أسوان بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب أسوان ضمن منافسات بطولة الدوري.

وعلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الخسارة التي تعرض لها الفريق بالأمس أمام أسوان في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: «حزين مثل الجماهير على الهزيمة أمام أسوان، ولن أتدخل في الأمور الفنية».

وتابع مرتضى منصور قائلا: «كل الأخطاء الموجودة الآن أخطاء فنية ولا توجد أخطاء إدارية، فيريرا مدرب عالمي يتحمل المسؤولية حتى نهاية الموسم، وأنا خائف من أن يقل رصيد المدير الفني عند الجمهور بالتدريج».

وأضاف مرتضى منصور قائلا: «فريق الزمالك تعرض للإهانة في أسوان ولا أعتقد أن هذا جمهور أسوان الحقيقي، وكيف يتم سباب شيكابالا في بلده أسوان، وما حدث غريب».

وتابع: «هناك مذكرة من قبل مباراة الزمالك وأسوان تفيد بأن الحكم أمين عمر لا يقترب من تحكيم مباريات الزمالك، بالإضافة إلى نجل الحكم السابق الشناوي الذي كان متواجدًا في غرفة تقنية الفيديو».

واختتم تصريحاته: «يجب أن يشكر الأهلي أحمد الشناوي حارس بيراميدز مرتين الأولى على مباراة الأهلي والزمالك التي خسرناها 3-0 والثانية بالأمس بعد هزيمة بيراميدز لأن الأهداف التي دخلت في مرماه لا تسجل في طفل صغير».