برلمانى لـ«وزير التموين»: يجب تعيين قيادات شبابية بدلًا من أرباب المعاشات

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب:«إننا في عصر نرى فيه قيادتنا السياسية تعتني بالشباب وتفتح لهم آفاق العمل في كل المجالات، في حين تغرد وزارة التموين خارج السرب وتعلن أنها خالية من الكفاءات في الصفين الثاني والثالث، وتصر على الاعتماد على قيادات من أرباب المعاشات».

وأضاف «الجبلاوي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بحضور وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أنه «إذا سارت مصر على نهج وزارة التموين لما أصبح فيها مكان لأي كفاءة أو قيادة جديدة».

وتابع: «عذرًا أيها الوزير لو كان الأمر حالة أو حالتين فليست هناك مشكلة، ونستطيع أن نتفهم الأمر»، مشيرًا إلى أن «العمل التنفيذي يحتاج إلى سواعد وقدرات الشباب، وأن الأمر يحتاج لتفسير من الوزير، خاصة أن الجميع يعرف حنكته وقدرته على صنع القيادات والكوادر المتميزة»، لافتًا إلى أنه «سبق وتم كشف تزوير تأشيرات للمخابز ومع ذلك لم يتخذ أي إجراء ضد وكيل وزارة التموين بل تم مد خدمة سنة».