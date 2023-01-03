130%.. أسعار زيت النخيل العالمية تسجل أعلى معدل زيادة خلال 2022

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن أسعار الزيوت النباتية ارتفعت بين عامي 2018 و2022 مع تباين معدلات الارتفاع وفقًا للمنتج، حيث سجلت أسعار زيت النخيل العالمي أعلى معدل زيادة بنسبة 130% ليصل إلى 1285 دولارًا للطن المتري عام 2022 مقارنة مع 560 دولارًا عام 2018.

تلاه زيت فول الصويا وارتفع بمعدل 71% من 343 دولارًا للطن إلى 584 دولارًا، بينما ارتفع سعر الطن المتري من زيت الزيتون بمعدل 8% فقط من 3912 دولارًا إلى 4214 دولارًا خلال نفس الفترة.

- ارتفاعات في أغذية ومواد زراعية

شهدت أسعار منتجات الألبان ارتفاعًا قياسيًا بلغ 90% بين عامي 2018 و 2022، حيث ارتفع سعر الرطل من نحو 14.7 سنتًا إلى نحو 27.9 سنتًا، وشهدت أسعار السكر العالمية ارتفاعًا بما يزيد على 52% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2018 لتبلغ 18.7 سنتًا للرطل، بينما ارتفعت أسعار اللحوم (اللحم البقري) بمعدل 43% بين هذين العامين لتبلغ 263 سنتًا للرطل عام 2022.

جدير بالذكر أن الحرب (الروسية ـ الأوكرانية) ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي وأسفرت عن تضخم كبير في الأسعار في كل الدول النامية والمتقدمة على على حد السواء، حيث ارتفع متوسط معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة وبلغ 7.2% خلال 2022، كما بلغ 9.9% في الاقتصادات النامية والأسواق الصاعدة خلال العام نفسه، وتفاقمت أزمة ارتفاع أسعار السلع والوقود خلال 2022 إذا ما قورنت بالوضع نفسه عام 2018 أي قبل أزمة كورونا.